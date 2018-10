Son Ye Jin - Jung Hae In ôm nhau thắm thiết trên sân khấu

Kết quả Seoul Awards 2018: Điện ảnh: Giải thưởng lớn (Phim của năm): The Spy Gone North Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Ha Jung Woo - Along with the Gods Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Son Ye Jin - Be With You (Và em sẽ đến) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Joo Ji Hoon - Along with the Gods Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ye Soo Jung - Along with the Gods Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Nam Joo Hyuk - The Great Battle Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Da Mi - The Witch Diễn viên được yêu thích nhất: Son Ye Jin và D.O. (EXO) Truyền hình: Giải thưởng lớn (Phim của năm): My Mister Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung Hun - Mr. Sunshine Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Nam Joo - Misty Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yoo Yeon Suk - Mr. Sunshine Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Moon So Ri - Life Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Park Hae Soo - Prison Playbook Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Jo Bo Ah - Goodbye to Goodbye Diễn viên được yêu thích nhất: Seohyun và Jung Hae In Giải thưởng nghệ sĩ dẫn đầu trào lưu Hallyu: Jung Hae In - Pretty Noona Who Buys Me Food Giải thưởng diễn xuất đặc biệt: Heo Joon Ho - Come and Hug Me