Son Ye Jin trấn an fan sau tin kiệt sức vì quay ‘Hạ cánh nơi anh’

Hôm 27.1, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Son Ye Jin được đưa đến phòng cấp cứu do làm việc quá sức trên phim trường Crash Landing on You (tựa Việt: Hạ cánh nơi anh hay còn gọi Tình yêu hạ cánh). Thậm chí, trang tin Star News tiết lộ cô gục ngã trên trường quay và nhanh chóng được mang đi cấp cứu. Vụ việc khiến người hâm mộ lẫn khán giả vô cùng hoang mang.

Trước sự lo lắng của dư luận, công ty quản lý MSteam Entertainment của minh tinh 38 tuổi sau đó nhanh chóng đưa ra phát ngôn chính thức. Đại diện mỹ nhân 8X giải thích: “Son Ye Jin đúng là có đến phòng cấp cứu vì cảm thấy đuối sức bởi lịch quay phim truyền hình. Cô ấy đã được điều trị cần thiết và cũng quay lại phim trường”.

Phía nữ nghệ sĩ nhấn mạnh: “Đây không phải bệnh tình nghiêm trọng gì cả, chỉ là do cô ấy mệt mỏi vì quay phim thôi”. Đồng thời, công ty cho biết: “Nguyên nhân cô ấy phải đến phòng cấp cứu là vì các dịch vụ thường của bệnh viện đã đóng cửa bởi kỳ nghỉ lễ”.

Nữ diễn viên trên phim trường cùng các bạn diễn ẢNH: INSTAGRAM NV

Nguồn tin từ ê-kíp Hạ cánh nơi anh cũng chia sẻ: “Son Ye Jin đã ghé bệnh viện trong dịp lễ bởi cô ấy cảm thấy không ổn vì thời tiết. Cô ấy đã quay lại phim trường rồi”.

Dù phía Son Ye Jin đã đính chính và có ý trấn an, nhưng fan vẫn không bớt lo lắng cho cô. Trên trang cá nhân của người đẹp, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận, mong cô giữ gìn sức khỏe và nên nghỉ ngơi, giảm tải khối lượng công việc. Tuy nhiên, chuyện bớt thời gian quay phim Hạ cánh nơi anh khó mà sắp xếp được, bởi tác phẩm đang dần đi vào những tập quan trọng. Son Ye Jin lại là diễn viên chính của phim, nên cảnh quay của cô rất nhiều.

Không chỉ Son Ye Jin mà Hyun Bin cũng tất bật trên phim trường Hạ cánh nơi anh giữa thời tiết đầu năm lạnh giá ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, Hạ cánh nơi anh thực hiện theo dạng “cuốn chiếu” (vừa quay vừa phát sóng). Do đó, đoàn làm phim phải chạy đua với thời gian. Hiện phim đã ra mắt đến tập 10 và hoãn chiếu 1 tuần nghỉ Tết. Trước đó, đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Jung Hyo cũng tạm dừng 1 tuần thời điểm mừng năm mới 2020.

Hạ cánh nơi anh xoay quanh chuyện tình kỳ lạ giữa nữ tài phiệt xinh đẹp người Hàn Quốc Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và quân nhân Bắc Triều Tiên Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin). Son Ye Jin nhận được nhiều lời khen ngợi khi hóa thân thành một cô nàng nhà giàu “đành hanh” và cá tính lầy lội.