Son Ye Jin và lần trở lại đầy xúc cảm trong 'Và em sẽ đến'

Be With You (tựa Việt: Và em sẽ đến) là tên của một tiểu thuyết, đồng thời cũng là một phim điện ảnh của đạo diễn lừng danh Nobuhiro Doi. Nhắc đến Be With You, không khán giả hâm mộ phim Nhật nào không biết. Thậm chí, nó đã trở thành “tượng đài” trong lòng rất nhiều fan xứ hoa anh đào.

Chính vì lẽ đó, khi có thông tin Be With You được phía Hàn remake, khán giả khá ngần ngại. Liệu tác phẩm làm lại này có vượt qua cái bóng quá lớn của bản Nhật? Liệu ê-kíp Hàn có phá nát nguyên tác như những tác phẩm trước kia? Liệu điện ảnh Hàn có thêm một tác phẩm “cộp mác” tình cảm xuất sắc sau một thời gian dài bội thực bởi phim kinh dị, hình sự, chú trọng kỹ xảo hoặc mang những thông điệp lớn lao tầm quốc gia hay không? Và liệu, lần tái xuất này của So Ye Jin sẽ khẳng định vương miện “nữ hoàng phim tình cảm” bấy lâu nay khán giả dành cho cô? Hàng loạt câu hỏi bủa vây dự án Và em sẽ đến từ khi nó còn nằm trên giấy. Và tất cả các nghi vấn ấy, đều được trả lời sau khi phim công chiếu.

Sau bao nhiêu năm, So Ye Jin vẫn giữ được nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Thời gian dường như chỉ làm cô thêm phần mặn mà

Nội dung quyển tiểu thuyết nổi tiếng Be With You kể về một gia đình nhỏ gồm có hai vợ chồng và đứa con trai nhỏ sống hạnh phúc bên nhau ở một thị trấn yên tĩnh. Thế rồi người vợ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại hai cha con với nỗi nhớ day dứt và những ngày vụng về không có đôi tay chăm sóc của người phụ nữ. Một năm sau ngày mất, Mio trở về sau một cơn mưa, nhưng không nhớ mình là ai, càng không nhận ra bố con Takumi - Yuji. Họ lần nữa sống chung với nhau, trải qua những ngày mưa ướt đẫm nhưng rất đỗi ngọt ngào, để rồi, khi mùa mưa chấm dứt, cũng là lúc Mio biết mình phải ra đi vĩnh viễn.

Bản chuyển thể của Nhật Bản với bàn tay tài hoa của Nobuhiro Doi đã trở nên sống động hơn bao giờ hết, giành về cơn mưa lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả. Và sau nhiều năm, phiên bản Be With You của Hàn cũng không hề kém cạnh khi lấy về không biết bao nhiêu là nước mắt của người xem. Phiên bản Hàn đã có thay đổi hợp gu đại đa số khán giả với công thức “diễn viên đẹp + nhiều chi tiết hài hước + một kết thúc buồn” chưa bao giờ thất bại. Tuy vẫn có vài điểm chưa thể sánh với bản Nhật, nhưng diễn xuất của bộ ba So Ji Sub (Woo Jin), Son Ye Jin (Soo Ah) và Kim Jin Hwan (Ji Ho) lại hoàn toàn thuyết phục khán giả. Đặc biệt là Son Ye Jin, cô đã có sự trở lại đầy xúc cảm, với tư cách nhân vật Soo Ah và tư cách diễn viên Son Ye Jin.



Be With You thoát khỏi sự trùng lặp về mặt nội dung như các phim tình cảm trước đó



Người ta đã mặc định Son Ye Jin là diễn viên của dòng phim tình cảm, với hàng loạt vai diễn ấn tượng như Classic, Summer Scent, Personal Taste… Không phải phim nào có sự tham gia của Son Ye Jin cũng thành công về mặt thương mại, nhưng diễn xuất của cô là điều không ai có thể phủ nhận. Danh hiệu mà người hâm mộ trìu mến gọi “nữ hoàng phim tình cảm” cũng vì thế khiến người ta quên mất đã từ lâu Son Ye Jin không còn đóng phim lãng mạn nữa. Cô tập trung vào những vai diễn đa chiều, đa sắc hơn. Và với sự trở lại kép - một phim điện ảnh, một phim truyền hình (Chị đẹp mua cơm cho tôi) trong cùng thời điểm, thật không ngoa khi nói năm 2018 là năm của Son Ye Jin. Cùng lấy đề tài tình cảm, nhưng So Ye Jin không hề làm khán giả phát ngán, mà hai vai diễn của cô là hai tính cách, hai số phận trái ngược nhau. Nếu nói về điểm chung, thì đó là So Ye Jin quá xinh đẹp và ngọt ngào!



Người ta có thể đặt hai phiên bản Be With You lên bàn cân, nói rằng phim của Nobuhiro có màu phim đẹp, góc quay đặc sắc, tiết tấu chậm rãi, tĩnh lặng… nhìn chung là có vẻ “nghệ thuật hàn lâm” hơn, nhưng chẳng ai đi so sánh nhân vật Mio và nhân vật Soo Ah cả. Bởi cả hai đều nhập vai tuyệt vời, và Son Ye Jin hóa thân vào một người mẹ, người vợ với màu sắc của riêng cô. Trái với Mio dịu dàng, Soo Ah có phần vui tươi, mạnh dạn hơn. Khi Soo Ah trong bộ váy trắng xuất hiện dưới mưa, khán giả đã phải trầm trồ bởi cô quá đẹp, và quá trẻ so với tuổi thật. Họ bật cười thích thú bởi Soo Ah vô tư kêu chồng mình “cởi áo ra”, hay đánh cả con trai khi chơi đùa, rồi dần dần bị cuốn hút vào câu chuyện về Vùng Mây, về một gia đình đang vội vã gom hết yêu thương sống trọn vẹn một mùa mưa ngắn ngủi.

“Be With You đủ sức lay động những con tim rắn rỏi nhất”, “Dù là con trai nhưng mình đã khóc”, “Phim này nhất định phải dẫn người yêu đi xem”, “Nhất định sẽ đi xem phim lần nữa”, “Son Ye Jin chính là Soo Ah và Soo Ah chính là Son Ye Jin”… là một vài trong số rất nhiều ý kiến sau khi phim kết thúc.

Bộ phim khép lại không hề bất ngờ, vì khán giả đã chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu phim, thế nhưng trái tim ai cũng như bị bóp nghẹn, cay cay nơi sống mũi.

Be With You - bản tình ca dành cho những con tim đang yêu, tin vào tình yêu

Bộ phim khép lại với sự day dứt mà cũng rất ấm áp cho khán giả. Be With You là một phim tình cảm nhẹ nhàng, nhưng gửi gắm vào đó thông điệp tuyệt đẹp về tình yêu, tình cảm gia đình, về sự “dũng cảm” và trân trọng hạnh phúc. “Và Ye Jin đã đến”, mang lại cho điện ảnh Hàn một bộ phim tình cảm xúc động mà cũng rất chất lượng như chính chia sẻ của Son Ye Jin trong lần trở lại này. Ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn chưa thoát kiếp FA này lại tiếp tục say mê diễn xuất, xem điện ảnh là tình yêu lớn nhất đời mình.