Nặng lòng với vùng cao

Trao tiền bạn đọc giúp đỡ các em nhỏ mồ côi ở chùa Đức Sơn PV Thanh Niên trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho sư cô Thích Nữ Liên Quy ẢNH: ANH KHANG Ngày 10.6, PV Thanh Niên đã đến thăm và trao số tiền 10 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Đức Sơn (thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, TT.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Đây là số tiền một bạn đọc đã gửi tặng trung tâm sau khi đọc bài Những “hạt cát” cao quý của tác giả Võ Văn Dần (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) đăng trên Thanh Niên ngày 30.5, tham dự cuộc thi viết Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức. “Ảnh hưởng của dịch Covid-19 , do hạn chế tụ tập đông người nên chùa cũng ít có sự thăm viếng của các nhà hảo tâm. Do vậy, trung tâm cũng gặp khó khăn trong việc lo miếng ăn, sinh hoạt cho các em nhỏ. Nhận được số tiền này, trung tâm có thêm nguồn kinh phí để mua thêm gạo, lương thực, thực phẩm cho các em”, sư cô Thích Nữ Liên Quy nhận số tiền và chia sẻ. Bài viết kể về gương sống đẹp của những thành viên nhóm giáo viên nội trú ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Đức Sơn, mỗi người mỗi công việc, có người nghỉ hưu nhưng với tấm lòng nhân ái, hạnh nguyện sẻ chia, đồng hành với ni sư Thích Nữ Minh Tú để nuôi dạy hơn 150 trẻ mồ côi tại chùa Đức Sơn. Cuộc thi viết Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức qua các bài viết, không những đã lan tỏa gương sống đẹp mà còn nhân lên những tấm lòng thơm thảo hướng về các hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt , trong và ngoài nước. Bùi Ngọc Long