'Sóng gió' của Jack và K-ICM đạt 200 triệu view YouTube nhanh nhất lịch sử

Về thứ hai cũng là một MV khác của K-ICM và Jack là Bạc phận. MV này mất 132 ngày để cán mốc 200 triệu lượt xem.

Cụ thể, sản phẩm này lập thành tích ấn tượng khi vào top 4 MV có lượt xem cao nhất toàn cầu tại thời điểm công chiếu (20 giờ ngày 12.7) với 181.755 lượt xem, chỉ đứng sau MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP (635.000 lượt), Ariana Grande với Thank u, next (829.000 lượt) và Kill this love của BLACKPINK (979.000 lượt).

Không dừng lại ở đó, Sóng gió là MV Vpop đạt số 1 Trending YouTube lâu nhất (16 ngày), cùng hàng loạt kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.