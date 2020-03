‘Sóng gió cuộc tình’: Hạnh phúc nào cho cuộc tình tay 4?

Trai tài, gái sắc sánh đôi màn ảnh

Dennis Trillo - vai nam chính phim Sóng gió cuộc tình - là diễn viên, người mẫu và ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Philippines. Sở hữu thân hình cân đối, quyến rũ, nụ cười mê hoặc cùng khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, Dennis Trillo chưa bao giờ làm khán giả thất vọng với bất kỳ vai diễn nào của anh, nhất là trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng: Kẻ tội đồ thánh thiện, Mặt nạ hoa hồng , Người chồng thủy chung…

Ngôi sao Dennis Trillo Ảnh: TodayTV

Dennis Trillo ghi dấu ấn với vai diễn Juan Dela Costa trong phim truyền hình Sóng gió cuộc tình. Juan - chồng của Happy (do Heart Evangelista thủ vai) - là một người đàn ông đẹp trai, hào hoa, dù rất yêu Happy nhưng anh vẫn không thích sự ràng buộc và luôn muốn một cuộc sống tự do “bay nhảy” như những chàng trai độc thân khác. Juan vướng vào những cám dỗ với nữ doanh nhân quyến rũ, hết lòng cảm mến và muốn chinh phục Juan.

Heart Evangelista - mỹ nhân được mệnh danh là "nữ hoàng nước mắt phim truyền hình Philippines" bởi những vai diễn lấy nước mắt người xem trong các phim: Ang Tanging Ina, My First Romance, Bcuz of U, Hiram na Mukha… Sự nghiệp diễn xuất của cô ghi dấu ấn đặc biệt khi liên tiếp đạt được các giải thưởng danh giá như: Best New Movie Actress và Best New TV Personality.

Mỹ nhân Heart Evangelista Ảnh: TodayTV

Trong phim Sóng gió cuộc tình, Heart Evangelista tiếp tục lấy thiện cảm của khán giả khi vào vai Happy– một cô gái luôn có lý tưởng về một hôn nhân màu hồng, lãng mạn, nhưng bi kịch là cuộc đời không như cô mơ tưởng. Trong phim, cô kết hôn với Juan Dela Costa (Dennis Trillo đóng), nhưng cả hai gặp phải nhiều thử thách bởi bản tính đào hoa của Juan, việc không thể có con và nhiều vấn đề khác.

Tài tử Dennis Trillo và minh tinh Heart Evangelista Ảnh: TodayTV

Vậy liệu Juan và Happy có thể vượt qua những “khủng hoảng” để giữ lấy tình yêu hay chấp nhận buông tay để đến với người khác?

Tình tay 4 sóng gió đến đâu?

Khác với Juan lớn lên trong sự bao bọc, chở che của gia đình, cuộc sống của Happy lại gắn với một gia cảnh đầy phức tạp. Họ vô tình gặp nhau khi Juan giải cứu Happy khỏi một tên trộm. Từ cảm mến, thán phục nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm và bất chấp sự ngăn cấm của gia đình, họ cố chấp yêu rồi làm đám cưới.

Bước chân vào cuộc sống hôn nhân với bao điều bỡ ngỡ, lạ lẫm, cùng với sự khác biệt về lối sống, gia cảnh... khiến hạnh phúc của họ không tránh khỏi những thử thách. Dù có được tình yêu của Juan nhưng Happy vẫn không giấu được sự ghen tức khi Agatha - một nữ doanh nhân quyến rũ, đem lòng cảm mến và yêu chồng mình, thậm chí luôn ra sức chiếm đoạt Juan trong tay Happy.

Vẫn ra sức níu giữ chồng khỏi những mưu kế chiếm đoạt của người phụ nữ kia, Happy lại bí mật qua lại với Bob - người bạn thân thời trung học của cô. Dù vẫn yêu chồng nhưng Happy lại không muốn mất đi tình yêu của người đàn ông vẫn luôn khao khát có được cô, và rồi Happy bắt đầu lừa dối Juan.

Cả hai ngôi sao của Phillippines cho biết vai diễn thử thách khả năng diễn xuất của họ khi đòi hỏi nhiều về chiều sâu nội tâm Ảnh: TodayTV

Khi hai trái tim đang dần rời xa nhau, họ lại đón nhận thêm việc Happy không thể có con và quyết định nhận con nuôi không được thuận lợi.

Happy đã từng lo sợ trái tim chồng mình sẽ rơi vào tay người đàn bà khác, nhưng Happy cũng lo sợ sự thờ ơ của cô sẽ khiến cô đánh mất đi người đàn ông khác đang yêu thương cô hơn Juan lúc này. Cứ thế, hai con người đã từng yêu nhau, kết hôn với nhau, rồi một ngày sống trong ảo ảnh tạm bợ. Cả Juan và Happy đều sống theo kiểu dối trá nhau, bởi đã có kẻ thứ 3, thứ 4 bước đến kéo cặp đôi này bước ra khỏi hạnh phúc họ từng có.

Liệu sự trớ trêu của tình yêu có làm cho con người ta bền bỉ nắm tay nhau như lúc đầu, hay lại là giọt nước tràn ly để khiến tình yêu của họ gãy gánh, đẩy họ ra hai phía để rồi chẳng bao giờ còn kịp nói với nhau hai tiếng yêu thương?

Poster phim Sóng gió cuộc tình

Cuộc tình tay 4 này sẽ kết thúc như thế nào là điều khán giả tại Việt Nam đang trông ngóng theo dõi. Sóng gió cuộc tình dài 80 tập, đang phát sóng vào lúc 20 giờ, từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần, trên TodayTV.