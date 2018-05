Song Hye Kyo bị dân mạng cho lên chức... dì nếu đóng cặp với Park Bo Gum

Hai tuần qua, dân mạng được phen xôn xao trước thông tin mỹ nam Park Bo Gum sẽ tham gia phim truyền hình Boyfriend. Tuy nhiên, phía công ty quản lý Blossom Entertainment chưa lên tiếng xác nhận. Boyfriend là một trong số rất nhiều kịch bản được gửi về cho nam diễn viên thành danh với Mây họa ánh trăng, tuy nhiên anh vẫn đang cân nhắc.

Fan của Park Bo Gum đang nóng lòng chờ đợi sự trở lại của anh sau hai năm tạm gác việc đóng phim để chuyên tâm học hành. Đến ngày 28.5, thông tin Song Hye Kyo đang trong quá trình thương lượng cho vai nữ chính của Boyfriend lần nữa dậy sóng cộng đồng mạng. Nếu cả hai diễn viên đều gật đầu đặt bút ký hợp đồng tham gia Boyfriend thì đây sẽ là lần đầu tiên cặp đôi hợp tác.

Park Bo Gum (trái) có mặt từ sớm để tham dự hôn lễ của Song Hye Kyo và Song Joong Ki

Park Bo Gum năm nay 24 tuổi, còn Song Hye Kyo đã 36 tuổi. Dù phu nhân của Song Joong Ki vẫn được ca ngợi là trẻ trung hơn tuổi, nhưng các mọt phim Hàn vẫn lo lắng sự chênh lệch ngoại hình của Song Hye Kyo và Park Bo Gum.

Park Bo Gum không chỉ là “bạn trai quốc dân” mà còn là đồng nghiệp thân thiết cùng công ty với Song Joong Ki. Trong hôn lễ của cặp đôi Song - Song, Park Bo Gum còn lên sân khấu trổ tài đàn piano chúc phúc cho đàn anh. Phần Song Hye Kyo sau thành công vang dội của Hậu duệ mặt trời đã không nhận dự án nào khác. Nên nếu cô đồng ý tham gia Boyfriend, đây sẽ là tác phẩm mới nhất sau khi "ngọc nữ" màn ảnh Hàn kết hôn.

Boyfriend có nội dung xoay quanh chuyện tình chị em giữa một phụ nữ có tất cả mọi thứ trong tay và một chàng trai bình thường không có gì nổi trội. Vai nữ chính Cha Su Hyun là con gái của một nghị viên quốc hội, sinh trưởng trong gia đình quyền thế nhưng khi đứng ở bờ vực của hôn nhân, cô đã quyết định ly hôn.

Ảnh: KBS2 Song Hye Kyo với nét đẹp lãng quên thời gian trong Hậu duệ mặt trời

Ảnh: ENTERTAIN.NAVER.COM Park Bo Gum với gương mặt trẻ trung năng động

Cha Su Hyun đã có một đứa con với chồng cũ, và quyết định này vấp phải sự phản đối của cả gia đình. Còn Kim Jin Hyuk chỉ là một nhân viên part time không nơi nào chịu ký hợp đồng chính thức. Anh quyết định dùng hết số tiền dành dụm được đi thực hiện một chuyến du lịch nhớ đời. Và tại nơi đó, anh đã gặp Cha Su Hyun.

Boyfriend do biên kịch Yoo Jung Ah (Entertainer, Pretty Boy...) chấp bút. Đề tài "tình chị em" luôn nhận được sự quan tâm của khán giả truyền hình Hàn Quốc trong thời gian gần đây như I Hear Your Voice (Đôi tai ngoại cảm), A Witch’s Romance (Phù thủy tình yêu), Pretty Noona Who Buys Me Food (Chị đẹp mua cơm cho tôi). Với khoảng cách tuổi tác lên đến một con giáp, liệu Song Hye Kyo và Park Bo Gum có thuyết phục được khán giả với chuyện tình nhiều khoảng cách hay không?