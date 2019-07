Song Hye Kyo không đóng phim, nghỉ ngơi đến hết năm

Mới đây, chi tiết bài phỏng vấn tại Monaco của Song Hye Kyo với tạp chí Tatler Hồng Kông đã được đăng tải. Bên cạnh những câu trả lời liên quan đến thương hiệu nữ trang nổi tiếng mà mình hợp tác, nữ diễn viên còn chia sẻ dự định trong công việc cũng như cuộc sống của mình. Cô tuyên bố sẽ tạm thời không hoạt động nghệ thuật và tranh thủ thư giãn.

Trước thắc mắc về kế hoạch từ đây đến hết năm, Song Hye Kyo đáp: “Năm nay, tôi sẽ dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi”. Cô bổ sung: “Tôi cần có quãng thời gian cho riêng mình. Ngoài các lịch trình vừa qua, tôi sẽ thong thả hơn. Và trong năm sau, tôi sẽ bắt đầu một dự án mới, có thể thôi, vẫn chưa có gì chắc chắn. Cứ để cho định mệnh dẫn lối như thế nào đã”.

Vậy là trong những tháng cuối của năm 2019, khán giả sẽ không được thấy cô trên màn ảnh. Quyết định này của Song Hye Kyo không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ. Nhiều người cũng cho rằng cô chỉ nên chính thức tái xuất sau khi cuộc ly hôn đã giải quyết xong xuôi.

Người đẹp 38 tuổi quyết định nghỉ ngơi sau khi trở về cuộc sống độc thân ẢNH: INSTAGRAM TATLER HONG KONG

Đặc biệt, khi nhận câu hỏi: “Làm thế nào để bạn quyết định chọn dự án công việc mình sẽ làm?", sao phim Ngôi nhà hạnh phúc nói đầy ẩn ý: “Tôi có làm một dự án nào đó hay không, đơn giản vì chuyện gì đến rồi sẽ đến mà thôi. Và tôi nhận ra điều này ứng với mọi sự kiện trong cuộc đời mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra do số trời đã định, thời điểm chín muồi. Định mệnh đến cứ đến mà không cần quá nhiều nỗ lực. Mọi việc chỉ đơn giản là phải xảy ra mà thôi”.

Phần trả lời của Song Hye Kyo về công việc nhanh chóng gây chú ý. Nhiều người cho rằng đây chẳng khác nào lời tâm sự của minh tinh 38 tuổi về cuộc đời đang không mấy suôn sẻ của mình. Vụ chia tay lùm xùm giữa cô và chồng cũ vẫn đang là đề tài nóng, được truyền thông khai thác triệt để. Mặc cho cô đã giải thích rằng do khác biệt về quan điểm sống, nhưng dư luận vẫn liên tục đưa ra những giả thuyết tiêu cực về nguyên nhân khiến cặp sao Hậu duệ mặt trời “đường ai nấy đi”.

Song Hye Kyo lựa chọn nghỉ ngơi thay vì lao vào làm việc như chồng cũ ẢNH: INSTAGRAM TATLER HONG KONG

Có thể nói, cuộc hôn nhân “đứt gánh giữa đường” đã ảnh hưởng không nhỏ đến hướng phát triển của Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Trong khi tài tử Đảo địa ngục liên tục đóng phim và xem xét dự án mới, thì mỹ nhân sinh năm 1981 lại chọn cách nghỉ ngơi.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Tatler Hồng Kông, vợ cũ của Song Joong Ki nhận được nhiều lời khen ngợi từ người viết. Tổng biên tập Charlene Co tạp chí Tatler Hồng Kông, người phỏng vấn Song Hye Kyo, miêu tả ngôi sao xứ kim chi là “toát lên sự thanh lịch, tự tin và cảm giác luôn bình tĩnh, có vẻ dễ tiếp cận nhưng lại khá bí ẩn”. Charlene Co cũng bật mí Song Hye Kyo khá thoải mái khi trò chuyện và làm cho cô hiểu tại sao mọi người đều say mê nữ diễn viên đến thế.