Sony hoãn chiếu 'Ghostbusters: Afterlife', 'Mobius' cùng nhiều dự án phim khác

Morbius - bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng Jared Leto thay đổi lịch công chiếu từ 31.7 năm nay đến 19.3 năm sau. Đây là dự án sản xuất bởi Columbia Pictures kết hợp với Marvel và được phân phối bởi Sony. Trong phim, Morbius (Jared Leto) biến thành ma cà rồng sau khi cố gắng tự chữa một căn bệnh về máu hiếm gặp. Cả Ghostbusters: Afterlife lẫn Mobius đều được dự đoán sẽ trở thành những bộ phim ''bom tấn'' thu về số tiền lớn cho Sony vào mùa hè năm 2020 nhưng với tình hình hiện tại, việc hoãn chiếu là vô cùng cần thiết.

Greyhound - một bộ phim lấy đề tài Thế chiến thứ hai do Tom Hanks đóng vai chính cũng bị hoãn vô thời hạn thay vì ra rạp ngày 12.6 sắp tới. Tuần trước, Warner Bros cũng đã quyết định hoãn chiếu Wonder Woman 1984 đến tháng 8 thay vì tháng 6. Walt Disney cho biết ngày phát hành của Black Widow (Goá phụ đen) chưa thể xác định trong tương lai. Danh sách những dự án phim chịu chung số phận còn bao gồm phần 9 của Fast and Furious, phim James Bond - No time to die hay Vùng đất câm lặng 2.