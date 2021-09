Sotheby's bán đấu giá bản in đầu tiên rất hiếm của Hiến pháp Mỹ

Ngày 17.9, Sotheby's thông báo về việc bán đấu giá bản in Hiến pháp vào dịp kỷ niệm 234 năm ngày các đại biểu tham gia Công ước Hiến pháp ký kết, ước tính giá trị khoảng 15 đến 20 triệu USD, theo Reuters.

Lần sau cùng vào năm 1988 bản in này được S.Howard Goldman, nhà đầu tư bất động sản ở New York và là nhà sưu tập tư nhân các chữ ký, tài liệu lịch sử, bản thảo của Mỹ mua lại với giá 165.000 USD.

Vợ ông - Dorothy Tapper Goldman - đang rao bán bản in quý này. Toàn bộ tiền thu sẽ được chuyển đến quỹ từ thiện do bà thành lập để nâng cao hiểu biết của công chúng về nền dân chủ, đại diện nhà đấu giá Sotheby's cho biết.

Bản in Hiến pháp đầu tiên là một trong 11 bản sao hiện có được biết đến và là bản duy nhất vẫn còn nằm trong tay tư nhân từ bản in chính thức đầu tiên của Hiến pháp Mỹ, được thông qua ở Philadelphia và được đệ trình lên Quốc hội để xem xét.

Chuyên gia về sách và bản thảo tại Sotheby's ở New York đặt bản in năm 1787 của Hiến pháp Mỹ vào tủ trưng bày vào ngày 17.9.2021 ẢNH: CHICAGO SUN TIMES

Các bản sao tiếp theo từ lần in đầu tiên đó, không có chữ ký và được cho là có số lượng ban đầu khoảng 500, cũng được cung cấp cho các đại biểu của Công ước Hiến pháp. Hai bản sao còn sót lại được đặt tại Thư viện Quốc hội Mỹ.

Bản in đầu tiên của Hiến pháp hiếm hơn so với ấn bản đầu tiên của Tuyên ngôn Độc lập năm 1776, đại diện Sotheby's xác nhận. Bản in Hiến pháp đầu tiên chỉ chứa 7 điều ban đầu đặt ra khuôn khổ cho chính phủ Mỹ kèm theo quyền hạn, mối quan hệ của chính phủ với các tiểu bang và các thủ tục được sử dụng để sau đó phê chuẩn, sửa đổi Hiến pháp.

Mặc dù không được ký tên, bản in này gồm 6 trang được rao bán bao gồm danh sách các đại biểu của Công ước Hiến pháp chứng thực việc thông qua nó vào năm 1787 và một lá thư đệ trình của George Washington, người chủ trì hội nghị gửi Quốc hội. Hiến pháp được các bang phê chuẩn vào năm 1788 và có hiệu lực vào năm sau. Tính đến nay Hiến pháp Mỹ được sửa đổi 27 lần.

Sotheby's cho biết bản sao của S.Howard Goldman sẽ được đưa ra đấu giá tại một sự kiện tối ở New York vào tháng 11 tới, đánh dấu lần đầu tiên một tài liệu lịch sử được đưa ra đấu giá cùng với các tác phẩm nghệ thuật quý.

"Bản in Hiến pháp của Goldman được xếp hạng là một trong những tài liệu lịch sử hiếm hoi và được thèm muốn nhất từng được đem ra đấu giá", Selby Kiffer, chuyên gia cao cấp của bộ phận sách & bản thảo của nhà đấu giá Sotheby’s, cho biết trong một tuyên bố.