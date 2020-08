Sotheby’s tổ chức cuộc đấu giá hip hop đầu tiên

Đại diện Sotheby's cho biết đây là cuộc đấu giá đầu tiên được tổ chức bởi một nhà đấu giá chuyên nghiệp, dành hoàn toàn cho hip hop . Đồng thời đây cũng là dịp đánh giá lại tác động của thể loại âm nhạc này từ cuối những năm 1970 đến giữa những năm 1990.

Đáng chú ý, chiếc vương miện có chữ ký của rapper The Notorious B.I.G và nhiếp ảnh gia Barron Claiborne, được rapper Mỹ đội trong bức ảnh King of New York chụp ngày 6.3.1997 có thể thu về ước tính 200.000 - 300.000 USD tại cuộc đấu giá ngày 15.9.

Rapper The Notorious B.I.G người New York, còn được gọi là Biggie Smalls, có tên thật Christopher George Latore Wallace, bị bắn chết ở Los Angeles vào ngày 9.3.1997, 3 ngày sau khi chụp bức ảnh King of New York. Anh được coi là một trong những rapper vĩ đại nhất mọi thời đại.