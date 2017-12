Với doanh thu 65,5 triệu USD từ 4.232 cụm rạp trên toàn Bắc Mỹ, Star Wars: The Last Jedi (Chiến tranh giữa các vì sao: Jedi cuối cùng) dễ dàng độc chiếm vị trí đầu bảng phòng vé Bắc Mỹ vào tuần thứ hai liên tiếp.



Kết thúc đêm Giáng sinh, doanh thu quốc nội của bộ phim đạt 397 triệu USD. Cộng với gần 400 triệu USD đến từ các thị trường quốc tế, mức thu của nhà Disney từ The Last Jedi hiện ở con số gần 800 triệu USD.

So với các tác phẩm thuộc vũ trụ Star Wars trước đây, The Last Jedi rõ ràng có màn trình diễn không thuyết phục bằng. So với phần 7 The Force Awakens thì vào tuần thứ 2 công chiếu, phim đã thu tới hơn 540 triệu USD. Nhiều chuyên gia dự đoán The Last Jedi có khả năng thu về 600 triệu USD nội địa nhưng để vươn tới cột mốc 900 triệu USD như The Force Awakens thì khá viễn vông.

Vào thời điểm hiện tại, The Last Jedi đang chờ đợi đến ngày 5.1.2018 để ra mắt tại Trung Quốc. Với “cú nổ” phòng vé tại quốc gia đông dân này, phần mới nhất của Star Wars nắm phần nhiều cơ hội vượt doanh thu 1 tỉ USD khi chưa đầy 1 tháng ra mắt.

Ngoài ra, một thông tin đáng vui nữa dành cho các fan “nhà Chuột” là hiện tổng doanh thu của hãng phim này đã vượt 6 tỉ USD trong năm 2017. Cột mốc đã ghi tên Disney vào lịch sử là đơn vị sản xuất và phát hành phim duy nhất đạt được thành tích đó 2 lần.

Giáng sinh là thời điểm nhiều hãng phim chọn để “gà cưng” xuất chuồng. Trong Top 10 phim ăn khách tuần vừa rồi có tới 5 tác phẩm tân binh. Tuy nhiên, việc lựa chọn chen chúc trong mùa lễ hội có mang tới thành công cho nhà sản xuất hay không là điều không ai dám chắc.

Jumanji: Welcome to the Jungle (của Sony) và Pitch Perfect 3 (của Universal) là những tác phẩm được thần may mắn gọi tên.

Jumanji, tác phẩm phiêu lưu - giả tưởng của đạo diễn Jake Kasdan thu 64 triệu USD sau khi ra mắt từ giữa tuần trước (doanh thu 3 ngày cuối tuần của phim là 34 triệu USD) và giữ vị trí á quân trên bảng xếp hạng phim ăn khách. Với gần 50 triệu USD từ thị trường quốc tế, đây quả là sự khởi đầu trong mơ với một tác phẩm vốn không được mong đợi nhiều như Jumanji.

Thành công của tác phẩm được đánh giá dựa vào màn phối hợp ăn ý của “The Rock” Dwayne Johnson và “cây hài” Kevin Hart. Jumanji: Welcome to the Jungle đang nhận được sự yêu mến của khán giả với số điểm A- trên CinemaScores.

Cùng nhận được tin vui như Jumanji là bộ phim dành cho hội chị em Pitch Perfect 3 với 20,4 triệu USD từ hơn 3.000 cụm rạp và xếp vị trí thứ 3. So với một bộ phim có kinh phí 45 triệu USD và chưa “đổ bộ” mạnh tại các thị trường quốc tế, những số liệu bước đầu này khiến Universal hoàn toàn tự tin về cái kết đẹp cho sê ri Pitch Perfect này.

Không may mắn như hai bộ phim kể trên, ba tác phẩm còn lại là The Greatest Showman, Downsizing và Father Figures bị “sao chổi” chiếu mệnh.

Dù rất được kỳ vọng nhưng The Greatest Showman của Fox chỉ gặt hái vỏn vẹn 8,6 triệu USD từ 3.006 rạp sau ba ngày. Phim có sự tham gia của loạt ngôi sao lớn như Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams và được đầu tư kinh phí tới 85 triệu USD.

Đây nhiều khả năng sẽ là phi vụ không có lời của Fox mà chỉ là “gà chiến” của hãng này tại mùa giải thưởng cuối năm nay. Vừa qua The Greatest Showman lọt vào danh sách 5 phim tranh tài tại hạng mục Phim hài, nhạc kịch xuất sắc nhất giải Quả cầu vàng 2018. Tại Việt Nam, phim cũng chuẩn bị chính thức khởi chiếu từ ngày 29.12 dưới tựa Bậc thầy của những giấc mơ.

Downsizing (Paramount) và Father Figures (Warner Bros.) dù được đầu tư vài chục triệu USD nhưng doanh thu của cả hai tác phẩm đều ở mức lẹt đẹt dưới 5 triệu USD.

