Steven Spielberg và Leonardo DiCaprio tái hợp sau 'Catch Me If You Can'

Leonardo DiCaprio đang thảo luận về việc tham gia vào dự án phim về Tổng thống Mỹ thứ 18 Ulysses S. Grant mà Steven Spielberg được mời làm đạo diễn.

Họ hợp tác lần đầu tiên trong Catch Me If You Can năm 2002. Leonardo DiCaprio khi đó vào vai bậc thầy lừa đảo Frank Abagnale Jr, một nhân vật có thật ngoài đời. Và lần này, nếu thảo luận thành công, Leonardo DiCaprio sẽ vào vai một nhân vật có thật khác: Tổng thống Mỹ Ulysses S. Grant.

Tổng thống Mỹ Ulysses S. Grant



Phim tiểu sử về cuộc đời của Ulysses S. Grant đang là ưu tiên hàng đầu của cả Steven Spielberg và Leonardo DiCaprio. Năm ngoái, công ty Appian Way của Leonardo, người đoạt Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với The Revenant, đã mua bản quyền cuốn tiểu sử Grant của Ron Chernow.

Biên kịch đến giờ vẫn chưa xác nhận, nhưng khả năng lớn sẽ là David James Kelly, người chấp bút cho tác phẩm Robin Hood sẽ ra mắt vào mùa thu này, với điều kiện vai chính phải do Leonardo DiCaprio đảm nhận và Steven Spielberg đồng ý ngồi ghế đạo diễn.

Ulysses S. Grant là vị tổng thống Mỹ để lại nhiều tranh cãi và là nhân vật lịch sử rất được đạo diễn Steven Spielberg quan tâm. Bằng chứng là ông từng cầm trịch phim Lincoln, trong đó có khắc họa hình tượng vị tổng thống này. Ulysses S. Grant có tính cách phức tạp và khi sinh thời có để bộ râu rất đẹp. Đây là dạng vai mà Leonardo DiCaprio luôn muốn thể hiện.

Họ sẽ bắt tay hợp tác lần nữa sau 16 năm?

Tuy nhiên, những fan của Catch Me If You Can cũng lo lắng cho số phận của bộ phim về Ulysses S. Grant vì cả Steven Spielberg và Leonardo DiCaprio đều đang bận rộn với những dự án khác.

Đạo diễn Ready Player One đang phát triển bộ phim Blackhawk của DC cũng như có thể chịu trách nhiệm chỉ đạo cho bộ phim này sau khi hoàn tất West Side Story.

Còn Leonardo DiCaprio đang được chiêu mộ cho hai bộ phim dựa trên cuộc đời có thật của danh họa Leonardo Da Vinci và Tổng thống thứ 24 của Mỹ Teddy Roosevelt, bên cạnh đó là màn tái hợp với Martin Scorsese trong dự án điện ảnh dựa trên một vụ án có thật Killers of the Flower Moon.