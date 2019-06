Stylist bức xúc khi váy của Đàm Thu Trang bị nói giống với Hồ Ngọc Hà

Mới đây, hình ảnh Đàm Thu Trang diện chiếc váy màu hồng pastel đơn giản, khoe nhan sắc rạng rỡ nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp của chân dài gốc Lạng Sơn khi diện thiết kế này. Một số người còn cho rằng đây là một trong những mẫu được cô lựa chọn để diện trong ngày cưới sắp được tổ chức.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả lại liên tưởng đến hình ảnh của Hồ Ngọc Hà bởi trước đây, giọng ca Sao ta lặng im thường lựa chọn những thiết kế voan mỏng trong những bộ ảnh thời trang và trong những lần xuất hiện tại các sự kiện. Điều này khiến Pông Chuẩn, người chịu trách nhiệm hình ảnh trong đám cưới của Đàm Thu Trang không khỏi bức xúc. Trên trang cá nhân, bà xã Tùng Min thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này.

Pông Chuẩn khẳng định hình ảnh trong album cưới không liên quan gì đến chiếc váy bà xã Cường Đô La sẽ diện trong sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Cô viết: “Hiện giờ đến cả chú rể còn chưa được biết váy cưới của cô dâu thì mắc gì mấy anh chị khẳng định đây là một trong 9 chiếc váy mặc trong lễ cưới? Mà ai mặc 9 cái, đám cưới mà làm như fashion show?”.

Ảnh: FBNV Bức ảnh gây sốt của Đàm Thu Trang những ngày qua

Pông Chuẩn bày tỏ thái độ không hài lòng khi một số trang báo giật tít giá của chiếc váy cưới là 30 triệu. Cô khẳng định phía bạn thân Đàm Thu Trang không muốn PR cho đám cưới của mình. “Anh chị quan tâm đến đám cưới bạn em, em rất cảm ơn nhưng những thông tin không đúng như thế này sẽ làm ảnh hưởng tới người trong cuộc và cả chính uy tín của ê-kip chúng em, khiến người đọc không hiểu lại suy là là chúng em thế nọ thế kia", bà xã Tùng Min chia sẻ thêm.

Liên quan đến chuyện nhiều người so sánh chiếc váy Đàm Thu Trang giống với hình ảnh của Hồ Ngọc Hà, Pông Chuẩn bày tỏ quan điểm: “Hết chuyện để nói, lại lôi người cũ ra để so sánh, kém văn minh và lạ lùng thế nhỉ? Đám cưới là chuyện vui, chẳng ai muốn nó thành áp lực cho bao nhiêu người. Ờ mà vốn dĩ sở thích của người ta là làm cho người khác tổn thương trong ngày vui của họ phải không? Thấy người ta vui quá mình không chịu được, đám cưới đứa chẳng nổi tiếng như em còn chọc ngoáy được mà”.

Dòng trạng thái của Pông Chuẩn được người hâm mộ quan tâm. Nhiều người bức xúc khi Đàm Thu Trang bị mang ra so sánh với người cũ. Một khán giả viết: “Ghét nhất là sự so sánh, còn kiểu so sánh với người cũ là sự xúc phạm người mới". Trong khi đó, phía chân dài gốc Lạng Sơn chưa lên tiếng về ồn ào này. Mới đây nhất, cô đăng tải hình ảnh chụp cùng Subeo trong dịp sinh nhật kèm theo lời chúc ý nghĩa. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi cô giữ mối quan hệ thân thiết với con riêng của chồng.