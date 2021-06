Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Bộ VH-TT-DL đề nghị chấn chỉnh tiêu cực của nghệ sĩ

Ngày 4.6, Bộ VH-TT-DL có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Theo đó, Bộ VH-TT-DL đề nghị chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực gần đây của một số nghệ sĩ, diễn viên, người biểu diễn “làm xấu đi hình ảnh người nghệ sĩ và gây bức xúc trong dân”. Đó là những người quảng cáo không đúng, sử dụng mạng xã hội truyền tải thông tin chưa xác thực, thiếu kiểm chứng, xúc phạm cá nhân, phổ biến, lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung không phù hợp thuần phong, mỹ tục, truyền thống của dân tộc… UBND các địa phương chỉ đạo các sở quản lý văn hóa phối hợp Sở TT-TT và cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật. Bộ VH-TT-DL đề nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đến các hội viên. Các hội cũng được đề nghị chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để quản lý hội viên.

Phim chiếu trên VTV1 của Hãng phim tài liệu và khoa học T.Ư vi phạm tác quyền

Bộ phim Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh , thắp sáng niềm tin (Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học T.Ư sản xuất) vừa chiếu trên VTV1 hôm 19.5 đã dùng nhiều hình ảnh của phim khác mà không xin phép, không ghi rõ nguồn.

Nữ đạo diễn đã về hưu Nguyễn Việt Nga khi xem bộ phim Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, thắp sáng niềm tin trên sóng VTV1 vào ngày 19.5 đã phát hiện trong đó có nhiều hình ảnh, đoạn phỏng vấn trong phim Bác Hồ sự cảm hóa kỳ diệu mà bà Nga đã thực hiện suốt 3 năm từ 2008 - 2011 với những hành trình dài đi gặp nhiều nhân chứng lịch sử. Trong đó có cựu Thượng nghị sĩ Pháp Helene Luc, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình... Bộ phim Bác Hồ sự cảm hóa kỳ diệu cũng đã được phát sóng trên kênh VTV1, VTV4 vào các năm 2011, 2012, 2013, 2014. Bà Nga không được xin phép và cũng không có tên trong phim Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, thắp sáng niềm tin.

Phỏng vấn ông Pierre Laurent, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Pháp, và bà Helene Luc, cựu Thượng nghị sĩ Pháp (ảnh nhỏ), do đạo diễn Nguyễn Việt Nga thực hiện, được dùng lại trong phim Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, thắp sáng niềm tin mà không được xin phép ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học T.Ư, cho bà Nga biết thông tin ban lãnh đạo hãng đã chỉ đạo đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh viết giải trình và khắc phục lỗi vi phạm của bộ phim Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, thắp sáng niềm tin. Đảng ủy, Ban giám đốc cũng đề nghị Hội đồng khen thưởng kỷ luật của hãng kỷ luật ông Nguyễn Quý Mạnh Minh thôi chức xưởng phó phụ trách xưởng Miền núi đối ngoại.

Bà Nga yêu cầu Hội đồng nghệ thuật hãng phim làm việc với ông Nguyễn Quý Mạnh Minh phải dựng lại bộ phim Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, thắp sáng niềm tin theo đúng nội dung kịch bản mà Cục Điện ảnh đã duyệt năm 2020.

Ngày 4.6, Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) có văn bản số 407 gửi Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học T.Ư nêu: “Cục Điện ảnh đề nghị Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học T.Ư có văn bản báo cáo về nội dung trên. Trường hợp bộ phim được sản xuất theo kế hoạch đặt hàng hằng năm của công ty bằng nguồn ngân sách nhà nước, đề nghị công ty gửi kịch bản gốc, giám định kịch bản, quyết định cho phép phổ biến kèm theo báo cáo”.

Nghệ sĩ Hoài Linh xin lỗi khán giả, bà con miền Trung sau khi giải ngân tiền cứu trợ 10 ngày sau khi chính thức lên tiếng - xin lỗi đồng bào miền Trung về việc chậm trễ 6 tháng trong công tác cứu trợ, NSƯT Hoài Linh đã giải ngân xong số tiền cứu trợ mà nam diễn viên đã đứng ra kêu gọi từ tháng 10.2020 và một lần nữa, anh xin lỗi tất cả quý khán giả, bà con miền Trung. Cụ thể sáng 5.6, NSƯT Hoài Linh đã "gửi lởi xin lỗi ông bà cô bác, với tất cả sự quan tâm và bức xúc của quý vị về việc làm từ thiện của Linh trong suốt thời gian vừa qua", thông qua clip anh thực hiện. Trước đó ngày 3.6, người đại diện cho NSƯT Hoài Linh xác nhận vừa kết thúc chuyến từ thiện đến các tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi; giải ngân xong số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiên tai mà nam diễn viên đã đứng ra kêu gọi từ tháng 10.2020. Đáng nói, theo thông tin thực tế, số tiền mà các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, khán giả và chính NSƯT Hoài Linh ủng hộ bà con miền Trung là hơn 15,4 tỉ đồng. 10 ngày sau khi xin lỗi đồng bào miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh đã hoàn thành công tác cứu trợ, giải ngân xong hơn 15,4 tỉ đồng ẢNH: X.P “Tôi nhận ra lỗi lớn của mình là sự chủ quan. Làm từ thiện không phải việc đơn giản và dễ dàng. Để làm từ thiện tốt không chỉ muốn là được. Tôi không lường trước được sự phức tạp, khó khăn nên mới dẫn đến hậu quả như hôm nay. Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi quý vị. Trong sự việc này, tôi có thể đúng, có thể sai. Nếu sai về mặt tình cảm, cho tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Còn nếu tôi sai về luật pháp thì pháp luật sẽ xử lý tôi. Nhưng tôi không chấp nhận những hành vi vu khống đối với tôi như thế”, NSƯT Hoài Linh thẳng thắn chia sẻ. Đồng thời, anh cũng xin được rút khỏi vị trí giám khảo show Thách thức danh hài vì không muốn ảnh hưởng đến chương trình. Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời Theo thông tin từ gia đình, Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy vừa qua đời sáng 5.6 do đột quỵ, hưởng dương 45 tuổi. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976. Cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam vào năm 1994 do Báo Tiền Phong tổ chức khi đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994, Thu Thủy ít tham gia các sự kiện giải trí. Cô sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh rồi trở về Việt Nam hoạt động với vai trò doanh nhân. Ngoài ra, cô còn gắn bó với công việc người dẫn chương trình truyền hình. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy Ảnh: T.L Cũng theo thông tin từ gia đình, lễ viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy được tổ chức lúc 10 giờ 45 phút ngày 8.6 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 45 ngày 8.6. Hỏa táng tại nghĩa trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà.

Sắp khai quật khảo cổ tại điện Thái Hòa (Đại nội Huế)

Ngày 31.5, ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết Bộ VH-TT-DL vừa có quyết định cho phép trung tâm này tiến hành khai quật khảo cổ tại địa điểm điện Thái Hòa (Đại nội Huế) thuộc TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) để khảo sát phục vụ công tác trùng tu di tích.

Quyết định cũng nêu rõ, trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Di tích điện Thái Hòa là công trình tiêu biểu của hệ thống kiến trúc cung đình triều Nguyễn tại Đại nội, Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, phải được tạm lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất một tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất một năm, gửi về Bộ VH-TT và DL. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

Theo quyết định cho phép khai quật khảo cổ của Bộ VH-TT và DL, thời gian khai quật địa điểm điện Thái Hòa từ ngày 5.6 đến ngày 20.6.2021, với diện tích khai quật: 66 m2. Người chủ trì là bà Lê Thị An Hòa, Trưởng phòng Nghiên cứu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Đạt doanh thu cao, Bố già tăng số rạp chiếu tại Mỹ

Trang IndieWire (Mỹ) đưa tin Bố già (tựa tiếng Anh: Dad, I’m Sorry) là một trong những bộ phim đạt doanh thu cao tại phòng vé ở Mỹ. Được phát hành bởi Công ty 3388 Films còn khá non trẻ, bộ phim do Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, Trấn Thành đóng vai chính ban đầu chỉ được phát hành tại 19 rạp. Theo báo cáo của Box Office Mojo, Bố già đã thu về hơn 400.000 USD với mức trung bình ấn tượng gần 22.000 USD/rạp. Đó là mức trung bình tốt nhất cuối tuần qua, vượt qua cả doanh thu trung bình tính trên mỗi rạp của A Quiet Place Part II (12.900 USD/rạp) và Cruella (5.472 USD/rạp).

Cảnh trong phim Bố già ẢNH: INDIEWIRE

Bố già sẽ gia tăng số lượng rạp chiếu lên 38 rạp trong tuần này, đánh dấu số rạp chiếu nhiều nhất mọi thời đại dành cho một bộ phim Việt Nam tại các rạp ở Mỹ. Có thể so sánh A Quiet Place Part II chiếu cùng lúc 3.726 rạp và Cruella là 3.892 rạp. Vì vậy, dù doanh thu cuối tuần qua tại Bắc Mỹ của A Quiet Place Part II và Cruella lần lượt là 48,4 triệu USD (phá kỷ lục doanh thu mở màn thời dịch Covid-19 ở Bắc Mỹ) và 21,3 triệu USD nhưng xét trên doanh thu trung bình mỗi rạp vẫn thua Bố già (chỉ mới phát hành 19 rạp).