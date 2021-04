Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Dựng lại cung điện thời Lý và phát hiện mới về cố đô Hoa Lư

PGS-TS Nguyễn Văn Kim, Phó chủ tịch Hội đồng di sản quốc gia, đánh giá cao việc đã có những nghiên cứu so sánh để đưa ra cách dựng lại hình thái cung điện xưa. PGS-TS Bùi Minh Trí chia sẻ điều làm ông ấn tượng nhất ở hình thái cung điện thời Lý chính là những dấu ấn vương quyền, thần quyền trên trang trí kiến trúc. Nó cho thấy vẻ đẹp riêng, sắc thái riêng, “hơi thở” của nhà Lý. “Từ đây, chúng ta có thể tự hào nói rằng, HTTL thời Lý vốn từng được xây dựng rất nguy nga, tráng lệ và có nhiều công trình kiến trúc gỗ to lớn, hoành tráng không thua kém so với các kiến trúc cung điện nổi tiếng ở châu Á”, PGS-TS Trí không giấu tự hào nói.

Quy mô kinh đô Hoa Lư lớn hơn hình dung