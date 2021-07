Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: 'Hà Nội trong mắt ai' và 'Chuyện tử tế' 'trượt' Giải thưởng Hồ Chí Minh

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản điều chỉnh thi công hạng mục chòi ngắm cảnh ra xa khỏi 2 cây cổ thụ “bị nhốt” ở thôn Choản Thèn (xã Y Tý, H.Bát Xát, Lào Cai).

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở VH-TT-DL rút kinh nghiệm trong triển khai các dự án bảo tồn, phải đảm bảo các nguyên tắc bảo tồn, tránh làm ảnh hưởng tới yếu tố gốc, giữ gìn được cảnh quan khu vực và vẻ đẹp tự nhiên; và yêu cầu xử lý các hạng mục thi công ở công viên Choản Thèn.

Đạo diễn Mỹ Spike Lee (64 tuổi) làm trưởng ban giám khảo LHP Cannes hạng mục Cành cọ vàng – phim hay nhất. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ da màu giữ vị trí trưởng ban giám khảo cùng với Mati Diop, Mylene Farmer, Maggie Gyllenhaal, Song Kang Ho, Melanie Laurent, Jessica Hausner, Tahar Rahim và Kleber Filho.

24 phim tranh giải Cành cọ vàng năm nay và một trong số đó được chọn chiếu mở màn là bộ phim nhạc kịch Annette của đạo diễn Pháp Leos Carax với diễn xuất chính của hai ngôi sao Adam Driver, Marion Cotillard. Sau một năm “nằm chờ” LHP Cannes, tác phẩm The French Dispatch của đạo diễn Mỹ đầy cá tính Wes Anderson cũng góp mặt tranh tài. Danh sách phim đầy khả năng bước lên bục cao nhất tại Cannes năm nay có thể kể thêm Bergman Island (do Mia Hansen-Love, Pháp đạo diễn), Three Floors (Nanni Moretti, Ý), The Story of My Wife (Enyedi, Hungary), The Restless (Joachim Lafosse, Bỉ), Flag Day (Sean Penn, Mỹ)… Điện ảnh châu Á góp mặt vào danh sách 24 phim tranh Cành cọ vàng với Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi, Nhật), A Hero (Asghar Farhadi, Iran ), Memoria (Apichatpong Weerasethakul, Thái Lan). Đặc biệt đạo diễn Apichatpong Weerasethakul từng đoạt Cành cọ vàng 2010 với tác phẩm Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives.