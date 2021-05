Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Hoa hậu Khánh Vân gây ấn tượng tại Miss Universe 2020

Sau hơn 10 ngày sang Florida (Mỹ) tham dự cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2020, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân gây ấn tượng với khán giả nhờ phong cách thời trang gợi cảm. Người đẹp còn được công chúng đánh giá cao khi xuất hiện trong các trang phục mang thông điệp quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước cùng phong thái đầy tự tin. Nhiều bộ trang phục của nàng hậu mang ý nghĩa quảng bá nét đẹp văn hoá, con người Việt Nam . Trong đó, Khánh Vân mang đến cuộc thi hai thiết kế "gây bão": đầm dạ hội lấy cảm hứng từ bông súng Tháp Mười và váy ngắn lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang. Cả hai đều do nhà thiết Tăng Thành Công thực hiện. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 khoe vẻ đẹp nền nã trong tà áo dài chất liệu tơ tằm. Họa tiết hoa sen trở thành điểm nhấn trên hoa tai, kiềng cổ và túi cầm tay. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân khoe vẻ đẹp nền nã trong tà áo dài ẢNH: M.U Trong phần thi trang phục dân tộc diễn ra sáng 14.5 (giờ Việt Nam), Khánh Vân chọn thiết kế mang tên Kén Em, nhằm quảng bá làng nghề dệt tơ tằm ở Việt Nam. Dù gặp sự cố ngoài ý muốn, người đẹp nhanh chóng xử lý tình huống và hoàn thành tốt màn trình diễn. Sau phần thi trang phục dân tộc, Khánh Vân không chỉ nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả mà còn lọt vào top 6 thiết kế được Miss Universe 2018 Catriona Gray yêu thích bên cạnh Indonesia, Nepal, Peru, Thái Lan và Ukraine Sáng 15.5 (giờ Việt Nam), vòng thi bán kết Miss Universe tiếp tục diễn ra. Trong phần trang phục dạ hội, Khánh Vân giới thiệu thiết kế cúp ngực, xẻ cao mang tên Hừng đông, lấy cảm hứng từ ánh sáng mặt trời. Mỹ nhân sinh năm 1995 có phần trình diễn tự tin, xoay váy cuốn hút, được nhiều khán giả khen ngợi. Nhờ phong thái đầy tự tin trong các phần thi vừa qua, Khánh Vân cũng lọt vào danh sách dự đoán top 10 chung cuộc của chuyên trang sắc đẹp thế giới Missosology (trước đó cô ở vị trí thứ 12). Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối 16.5 (giờ Mỹ) - tức sáng 17.5 (giờ Việt Nam).

Đề xuất tôn tạo, nâng cấp 2 khu di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 12.5, UBND tỉnh Quảng Trị đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh Quảng Trị xin chủ trương nâng cấp khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Dự án đầu tư gồm “Tôn tạo, nâng cấp khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, hạng mục Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị” và “Bảo tồn, phát huy giá trị địa đạo Vịnh Mốc (giai đoạn 2)”.

Đối với hạng mục "Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị", UBND tỉnh Quảng Trị muốn đầu tư xây dựng bảo tàng quy mô 3 tầng, diện tích sàn 2.100 m2, tổng vốn thực hiện 45 tỉ đồng từ nguồn ngân sách T.Ư. Trong đó, tầng trệt trưng bày mô hình tái hiện trận chiến 81 ngày đêm; tầng 1 trưng bày tranh, ảnh và hiện vật theo các chủ đề; tầng 2 là không gian trải nghiệm ngoài trời. Giai đoạn 2 dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị địa đạo Vịnh Mốc” (vốn dự kiến 45 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư) gồm tu bổ lòng địa đạo, các công trình trong địa đạo (hội trường, cửa ngăn hơi độc, bếp ăn tập thể, trạm giải phẫu tiền phương), cửa địa đạo, giếng thông hơi, hố bom giao thông hào. Còn phần tôn tạo địa đạo gồm: hệ thống chiếu sáng, thoát nước; sân đường nội bộ; công trình phục dựng để minh họa không gian và tinh thần của quân dân Vịnh Mốc.

Nghị định mới xét danh hiệu nghệ sĩ chỉ cần 80% phiếu hội đồng

Theo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT vừa được Chính phủ ban hành, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp lấy ý kiến là có thể được hoàn thiện và chuyển lên hội đồng cấp cao hơn. Đây là điểm mới nổi bật trong nghị định này.

Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT này là nghị định hợp nhất 2 nghị định liên quan trước đó (gồm Nghị định 89/2014 và Nghị định 40/2021), do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng ký xác thực văn bản hợp nhất số 1453 ngày 6.5.2021. Nghị định mới này có hiệu lực từ 15.5.2021.

NSND Minh Vương ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đây, việc xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT theo Nghị định 89 yêu cầu số phiếu phải đạt tới 90% tổng số thành viên đồng ý mới được hoàn thiện và chuyển tiếp. Yêu cầu phải đạt 90% số phiếu của hội đồng đã gây nhiều tranh cãi cũng như những vụ việc làm “nóng” trong dư luận. Một trong số đó là việc nghệ sĩ cải lương tài danh Minh Vương 3 lần “trượt” danh hiệu NSND. Thời điểm năm 2018, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VH-TT-DL), cho biết NSƯT Minh Vương thiếu vài phiếu, trong khi quy định là phải đạt 90% phiếu thuận của hội đồng 15 người. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thời điểm đó đã lên tiếng để việc xét duyệt không bỏ lọt nhân tài. Cuối cùng, nghệ sĩ Minh Vương nhận danh hiệu NSND vào năm 2019.

An Giang dừng đón khách vào Khu du lịch quốc gia Núi Sam

UBND TP.Châu Đốc (An Giang) đã quyết định dừng đón khách vào Khu du lịch quốc gia Núi Sam - nơi có Miếu Bà Chúa Xứ nổi tiếng kể từ ngày 10.5 để phòng, chống dịch Covid-19

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Châu Đốc (An Giang), các hoạt động Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã tạm dừng kể từ 0 giờ ngày 10.5 để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới . Đồng thời, thực hiện tạm dừng việc đón khách và thu phí tham quan vào khu du lịch này đến khi có thông báo mới.

Miếu Bà Chúa Xứ nằm trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam ẢNH: TRẦN NGỌC

Khu du lịch quốc gia Núi Sam TP.Châu Đốc được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận năm 2018, tọa lạc tại P.Núi Sam, TP.Châu Đốc với tổng diện tích 1.487 ha, bao gồm nhiều danh thắng, di tích được xếp hạng cấp quốc gia như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Tây An, Chùa Hang...Trung bình mỗi năm, Khu du lịch quốc gia Núi Sam đón hàng triệu lượt khách du lịch.

Đài NBC từ chối phát sóng Quả cầu vàng 2022, Tom Cruise trả lại giải thưởng

Đài NBC (Mỹ) tuyên bố sẽ không phát sóng Quả cầu vàng 2022 (Golden Globe Awards), trong bối cảnh ban tổ chức lễ trao giải vướng bê bối phân biệt chủng tộc.

Lý giải quyết định "cắt sóng" Quả cầu vàng 2022, Đài NBC cho biết nhà đài đang chờ đợi cuộc cải tổ mạnh mẽ sau hàng loạt bê bối gần đây của Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - đơn vị tổ chức giải Quả cầu vàng.

Đài NBC phát sóng lễ trao giải Quả cầu vàng từ năm 1996. Năm 2018, nhà đài ký với HFPA thỏa thuận tiền bản quyền lên đến 60 triệu USD mỗi năm, gấp 3 lần so với chi phí phải trả trước đó, theo Variety. Tuy nhiên, lượt khán giả theo dõi Quả cầu vàng lại giảm sút nghiêm trọng những năm gần đây. Lễ trao giải tổ chức hồi cuối tháng 2 vừa qua đã chứng kiến tỷ lệ người xem giảm khoảng 60%.

Nam diễn viên Tom Cruise có động thái gây bất ngờ khi trả lại giải Quả cầu vàng ẢNH: AP

Vài tháng trước, tờ Los Angeles Times phanh phui chuyện HFPA hoạt động tài chính không minh bạch, thiếu sự đa dạng giữa các thành viên bỏ phiếu và không có thành viên da màu nào trong hội đồng bình chọn giải thưởng.

Nhiều hãng phim lớn như Netflix, Amazon và WarnerMedia tuyên bố tẩy chay Quả cầu vàng. Một số nghệ sĩ như nữ diễn viên Scarlett Johansson, tài tử Tom Cruise... cũng lên tiếng phản đối lễ trao giải.

Giữa làn sóng tẩy chay HFPA, tài tử Tom Cruise tuyên bố trả lại 3 giải Quả cầu vàng mà anh từng giành được khi tham gia các tác phẩm: Born on the Four of July (Nam diễn viên chính xuất sắc), Jerry Maguire (Nam diễn viên chính xuất sắc) và Magnolia (Nam diễn viên phụ xuất sắc).

Bức tranh của Picasso bứt phá ngưỡng 100 triệu USD

Bức tranh Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ (Marie-Therese) của họa sĩ Pablo Picasso đã được sang tay với mức giá 103,4 triệu USD tại phiên đấu giá của nhà Christie's ở New York (Mỹ).

Bức tranh Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ (Marie-Therese) ẢNH: AFP

Chỉ mất 19 phút để bức họa do Picasso hoàn tất năm 1932 tìm được chủ mới. Người mua đến từ bang California (Mỹ), tham gia đấu giá qua mạng và chưa công khai danh tính.

Trước đó, Christie's dự kiến có thể thu về 55 triệu USD cho bức tranh trên. Vụ giao dịch đã xác nhận vị thế đặc biệt của danh họa Picasso (1881-1973) trong làng hội họa thế giới.