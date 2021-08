Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Lùi thời gian tổ chức LHP Việt Nam đến tháng 11

Lý do của việc thay đổi này là vì những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 . Theo kế hoạch mới, lễ khai mạc và bế mạc của LHP Việt Nam sẽ diễn ra ngày 19.11 và 22.11.

Nghệ sĩ Giang “còi” (tên thật là Lê Hồng Giang) qua đời vào tối 4.8, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Nghệ sĩ Giang "còi" trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng.

Nghệ sĩ Giang "còi" tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962, tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh.

Anh được yêu mến qua nhiều vai hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, đặc biệt là các vai kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo. Nam nghệ sĩ đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con trai, 1 người con gái.

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP: Sơn La, Hà Nội, Lào Cai, Lai Châu, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Đắk Lắk và Đắk Nông về việc dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ 7 tại Sơn La. Trước đó ngày hội dự kiến được tổ chức vào quý 3/2021.

Thực hành then của người Tày - Thái - Nùng

Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái và Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung là các hoạt động được tổ chức định kỳ do Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-TT-DL) quản lý. Các hoạt động này nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của các dân tộc cũng như giữ gìn đa dạng văn hóa.

Họa sĩ tài hoa theo phong cách cực thực Đỗ Quang Em vĩnh viễn ra đi lúc 23 giờ 30 phút ngày 3.8.2021 do bệnh tuổi già.

Người đặc biệt cả nửa thế kỷ chỉ vẽ vợ con, tự họa và vài đồ vật dân dã của người Việt , nhưng tranh của họa sĩ Đỗ Quang Em vẫn thu hút sự quan tâm của giới sưu tập quốc tế. Đỗ Quang Em từng được xem là họa sĩ Việt Nam có tác phẩm được bán với giá cao nhất, khi phòng tranh Galerie La Vong ở Hồng Kông bán bức Ấm và tách trà của ông với giá 50.000 USD vào năm 1995. Ông đã có nhiều triển lãm chung và cá nhân: Tranh sơn dầu và lụa của bốn họa sĩ tại TP.HCM (1991), New Space của các họa sĩ Việt Nam và Singapore (1993), 36 Tác phẩm mới tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (1994)…

Nữ vận động viên Mỹ Olivia Dunne (trái) thực hiện “vũ điệu chặt thịt” (The Magic Bomb). Hot TikToker người Kazakhstan cover bản remake ‘OK’ của rapper Lona Kiều Loan

The Magic Bomb của Hoàng Read và Tài Musik (hay còn gọi là “vũ điệu chặt thịt”) đã phủ sóng rất mạnh mạng xã hội TikTok. Gây sốt từ đầu năm 2021, sức hút của “vũ điệu chặt thịt” vẫn tiếp tục. Mới đây, nữ vận động viên thể dục nghệ thuật Mỹ Olivia Dunne vừa thực hiện “vũ điệu chặt thịt” vừa trả lời một số câu hỏi được người hâm mộ đặt cho khi bỏ lỡ cơ hội được tham gia Olympic Tokyo 2020. Đoạn clip ngắn của Olivia Dunne thu hút hơn 12 triệu lượt xem.

Tương tự, hồi đầu tháng 7, một tài khoản TikTok người Kazakhstan với 25,4 triệu lượt theo dõi đăng tải đoạn clip nhún nhảy trên nền bản remake OK của rapper Lona Kiều Loan từng gây “sốt” trên mạng xã hội. Ca khúc OK là bản hit của rapper Binz ; Lona Kiều Loan đã làm mới ca khúc đình đám này với điệu sôi động hơn, đậm chất R&B khi tham gia chương trình âm nhạc The Heroes 2021.