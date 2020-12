Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn bị dừng

Đêm nhạc khác cũng tại TP.Đà Lạt của ca sĩ Lân Nhã nhân kỷ niệm 10 năm ca hát của anh Nhã - Hẹn phố sương mù vào ngày 12.12 cũng bị hủy nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dù mọi chuyện xảy ra khá đột ngột và gây không ít tổn thất nhưng Lân Nhã và ê kíp cho rằng đây là một quyết định cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Lân Nhã và ê kíp cho biết sẽ hoàn vé 100% cho khán giả trong thời gian sớm nhất có thể.

Nhiều tranh bị rạch xước, phủ sơn, có tác phẩm điêu khắc bị vỡ khi dự Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2020. Họa sĩ Nguyễn Quốc Huy, một trong những tác giả có tranh bị xước, đã rút tác phẩm về vào chiều 30.11.

Họa sĩ chuyên sơn mài Nguyễn Quốc Huy rất bức xúc khi nói về tác phẩm Địa linh nhân kiệt của mình. “Nó rất tệ vì vết xước rất sâu. Nó có 5 vết xước. Đối với sơn mài thì có nghĩa là phải làm lại chứ không phải là chữa. Tôi không chấp nhận cách làm việc cẩu thả và vô trách nhiệm thế được”, ông Quốc Huy nói. Ông Huy cũng đã yêu cầu lập biên bản về tình trạng tranh. Biên bản ghi nhận tác phẩm Địa linh nhân kiệt bị xước 5 vết. Ba bên là Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm (Bộ VH-TT-DL), Trung tâm triển lãm Vân Hồ (Hà Nội - địa điểm treo tranh) và ông Quốc Huy cùng ký biên bản này vào chiều 30.11. Ông Huy sau đó đã rút tranh về.

Ông Huy cho rằng cách bảo quản và trưng bày tác phẩm rất tùy tiện. Điều này dẫn đến hỏng hóc tác phẩm của ông. “Vết xước đó do bị tì lên mặt khi vận chuyển. Tranh của tôi bám bụi đen xì. Họ treo tranh bằng một sợi dây thép lỏng lẻo, ở dưới lại bắt một con vít vào khung. Chả có quy chuẩn gì cả”, ông Huy nói.

Không chỉ có tranh của ông Huy bị xước như vậy, nhiều tác phẩm khác cũng bị hỏng hóc. Trong đó, một tác phẩm chân dung bằng sơn dầu bị vết xước cắt ngang mặt nhân vật và kéo rất dài; có tác phẩm lại bị “mưa sơn” trắng tinh phủ lên bề mặt tranh; có tác phẩm điêu khắc đã bị vỡ... Họa sĩ có tác phẩm bị sơn bắn trên mặt tranh là ông Phúc Lợi cũng đã lập biên bản ba bên ghi nhận tình trạng này.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Huy cho biết tác phẩm của ông dự triển lãm có giá khoảng 50.000 USD. Ông Huy cũng sẽ yêu cầu ban tổ chức Triển lãm mỹ thuật toàn quốc phải bồi thường vì làm xước tác phẩm.

Trái với phản ứng của ông Huy, ông Mã Thế Anh, Phó cục trưởng phụ trách Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm (Bộ VH-TT-DL), lại cho đó là chuyện không có gì lớn. “Nó xước xát tí. Cục tổ chức nhưng phối hợp với Trung tâm Vân Hồ. Bên kia người ta dàn dựng thì năm nào cũng xước. Nó kiểu như quá trình vận chuyển xước một chút có gì đâu!”, ông Thế Anh nói.

Ông Bùi Kỳ Đà, Phó giám đốc Trung tâm triển lãm Vân Hồ, cho biết cả trung tâm và Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm cùng chịu trách nhiệm chung về tác phẩm. Việc chuyển tác phẩm do trung tâm thuê bốc vác và cho người đi theo giám sát. Về yêu cầu bồi thường tiền, ông Đà nói: “Khi ký hợp đồng thi công với Cục, nói thật chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện bồi thường, chỉ nghĩ anh em làm thì phối hợp nên trách nhiệm bồi thường chưa rõ ràng lắm”.

Ông Thế Anh cũng cho hay các tác phẩm gửi dự Triển lãm mỹ thuật toàn quốc đều không được mua bảo hiểm. Về việc khắc phục các tác phẩm bị xước hỏng, ông Thế Anh nói: “Các anh vẫn treo và sửa sau. Có một chút xước thì vẫn treo”.

Trong khi đó, tác giả điêu khắc Triệu Ngọc Thạch gửi tới Triển lãm mỹ thuật Việt Nam một bộ tượng gồm 7 bức nói về nỗi đau của người mẹ. Ngày khai mạc triển lãm, ông sững sờ khi thấy bộ tượng của mình chỉ còn 6 bức, trong đó 1 bức đã bị sứt vỡ một mảng. “Bộ tượng tôi làm trong 5 năm, năm 2017 đã được giải khu vực rồi. Năm nay cũng được giải của Hội Mỹ thuật. Bộ tượng như là con người, thiếu một cánh tay thì không toàn vẹn, không theo ý tưởng của mình nữa. Trong khi nếu bán cả bộ thì giá cả trăm triệu đồng”, ông Thạch nói.

Số lượng tác phẩm “bị thương” cũng không ít. Vào buổi họp báo trong ngày khai mạc triển lãm, PV Thanh Niên đã đặt câu hỏi về số tranh tượng bị xước, bị bắn sơn và vỡ nứt. Khi đó, ông Mã Thế Anh, Phó cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm (Bộ VH-TT-DL) đồng thời là Trưởng ban tổ chức triển lãm, cho biết có 5 tác phẩm “bị thương”. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm bị xước, dính sơn, vỡ nứt còn cao hơn thế rất nhiều lần.

Không khó để thấy bức sơn dầu Cái nhìn từ bên trong (tác giả Lê Thị Quế Châu) đã bị vấy sơn trắng. Bức Sức sống bình thường mới (gỗ mộc bản, Thanh Liêm) vừa bị xước, vừa bị sơn vấy. Bức Đoàn quân hai bánh (sơn dầu, Nguyễn Thị My) cũng vấy sơn trắng. Bức Mùa hạ trên cao (sơn dầu, Nguyễn Minh Đồng) đầy sơn trắng, bức Sen (sơn dầu, Phùng Mỹ Trâm) cũng tương tự. Bức Dưới trăng (sơn dầu, Lê Duy Triệu) vừa bị sơn trắng dây vào, vừa bị thủng tróc màu tranh. Bức Kéo lưới bắt cá (sơn dầu, Vũ Quý) bị cào xước, tác phẩm Mầm (phù điêu, Trần Minh Châu) nứt và thủng tróc... Còn rất nhiều tác phẩm khác bị dính sơn và xước không thể liệt kê hết ở đây.

Chưa kể, nhiều tác phẩm được trưng bày rất cẩu thả. Tác phẩm của họa sĩ Thu Trần được sáng tạo với đèn chiếu từ lòng tranh, tác giả đã chuẩn bị dây cắm điện nhưng tranh lại được bày ở chỗ... không có ổ cắm điện. Nhiều tác phẩm bụi phủ đầy hoặc bị treo ngược, trong đó có Vô hình - Hữu hình (Nguyễn Trí Minh Tuyết).

Sáng 3.12, ông Mã Thế Anh cho biết cán bộ của Cục còn đang thống kê số tác phẩm hư hại cụ thể, sau đó ban tổ chức sẽ làm việc với các họa sĩ.

Ông Hùng Anh, họa sĩ bị mất tranh, cho biết: “Đến ngày 3.12, một số người trong ban tổ chức có gọi điện trước cho tôi để hỏi giải quyết theo hướng tình cảm. Nhưng tôi không chấp nhận. Tôi muốn có văn bản của ban tổ chức trả lời cụ thể”.

Ông Ngọc Thạch chưa lập biên bản ghi nhận mất mát song đã gọi điện nói chuyện với trưởng ban tổ chức. “Ông Mã Thế Anh cũng nói là trước tiên ông ấy xin lỗi, sau triển lãm sẽ họp để giải quyết vấn đề này. Tôi nói Cục phải có trách nhiệm với tác phẩm của chúng tôi. Việc đền bù phải thỏa đáng”, ông Thạch nói và cho biết nếu ban tổ chức không có ý kiến, ông sẽ làm đơn gửi Thanh tra Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL.

Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn luật sư Hà Nội, cho biết có thể tạm xác định việc họa sĩ gửi tranh đến dự triển lãm là một loại hợp đồng gửi giữ tài sản. Theo đó, bên nhận gửi giữ là ban tổ chức phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đảm bảo tính toàn vẹn của tác phẩm. Trong trường hợp bị mất, bị xước, bị rách, bị giảm giá trị, đương nhiên phải bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp phát hiện người làm hỏng thì người đó liên đới chịu trách nhiệm.

Cũng theo ông Tú, có hai trường hợp mà ban tổ chức không có trách nhiệm đền bù. Một là trong hợp đồng hoặc thỏa thuận gửi giữ (chẳng hạn biên nhận tác phẩm), các nghệ sĩ thừa nhận nếu có hỏng hóc mất mát thì ban tổ chức không phải chịu trách nhiệm. Hai là trường hợp ban tổ chức nói trước nếu hỏng hóc, mất mát họ không chịu trách nhiệm và nghệ sĩ đồng ý.

Về việc ông Thế Anh nói các triển lãm mỹ thuật vẫn làm xước tranh bao năm qua tại buổi họp báo 1.12, ông Tú cho rằng: “Không thể nói ngày hôm qua nó vẫn xước, ngày hôm kia nó vẫn xước, bao năm nay vẫn thế. Nếu anh không đảm bảo an toàn được cho tác phẩm, anh đừng tổ chức”.

Về việc đền bù tác phẩm, ông Tú cho rằng: “Ban tổ chức thuộc Bộ VH-TT-DL thì Bộ VH-TT-DL đền. Ở đây không phân biệt tổ chức ấy là gì, trực thuộc ai, là ai cũng đều phải đền hỏng hóc, mất mát tác phẩm cho họa sĩ. Dưới góc độ pháp luật dân sự thì một bên gửi giữ là các họa sĩ, bên nhận gửi giữ là ban tổ chức. Ban tổ chức có thể là nhà nước hoặc công ty tư nhân hay cá nhân thì ý nghĩa pháp lý không thay đổi”.

Kể những câu chuyện về phong thủy của Dinh Độc Lập, nhà nghiên cứu Huỳnh Văn Mười hé lộ nhiều “thâm cung bí sử” hấp dẫn qua cuốn Mỹ thuật đô thị Sài Gòn - Gia Định 1900 - 1975 vừa được tái bản, bổ sung (do NXB Mỹ thuật ấn hành - 2020).

Sách đã dẫn cho biết: “Ngày 27.2.1962, hai viên phi công của quân đội Sài Gòn thuộc phe đảo chính là Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc lái hai chiếc máy bay AD6 ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của Dinh thiệt hại nặng đến mức không thể khôi phục, vì vậy chính quyền Ngô Đình Diệm mới chủ trương cho xây dựng lại Dinh Độc Lập mới và thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, tuyển chọn trong số 6 phương án dự thi”.

Dù là công trình đầu tay của một người trẻ vừa tốt nghiệp ở phương Tây nhưng kiến trúc sư Ngô Viết Thụ không thực hiện cứng nhắc theo phong cách hiện đại mà kết hợp độc đáo với triết học Đông phương, thể hiện qua những lam bê tông mặt tiền là biểu tượng của những lóng trúc, bên cạnh các chiết tự chữ Hán: CÁT, KHẨU, TRUNG, TAM, CHỦ, HƯNG có ý nghĩa mang đến sự tốt lành, hưng thịnh.

Như vậy, với công trình kiến trúc Dinh Độc Lập hiện đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, có thể khẳng định kiến trúc sư Ngô Viết Thụ là một người am hiểu Hán học một cách thâm thúy, sâu sắc. Ông đã biết vận dụng linh hoạt, đảm bảo các yếu tố về phong thủy để tạo nên một tác phẩm kiến trúc độc đáo, tuyệt tác có một không hai nơi vùng đất phương Nam hào sảng và lộng gió, đã làm cho Dinh Độc Lập trở thành hồn cốt không thể thiếu trong không gian đô thị Sài Gòn – TP.HCM từ khi công trình này ra đời cho đến nay.

Mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành tại Mỹ nhưng cuốn tự truyện A Promised Land (tựa Việt: Miền đất hứa) của cựu Tổng thống Barack Obama đã phát hành hơn 3 triệu bản ngay khi ra mắt và đang tạo nên “cơn sốt'” với hơn 890.000 bản được bán trong ngày đầu tiên. Ở Việt Nam, sách vừa được First News - Trí Việt mua bản quyền và sẽ ra mắt trong nay mai.

Hồi ký A Promised Land dày 768 trang, là tập đầu tiên trong bộ hai tập sách của cựu Tổng thống Barack Obama. Tác phẩm viết về những bước đầu trong sự nghiệp chính trị của ông, chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 và kết thúc với sự kiện cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011.

Nhà xuất bản Penguin Random House dự đoán số người đặt mua sách rất lớn nên đã in 3 triệu bản sách tại thị trường Mỹ. Để dự phòng số đơn hàng tăng cao hơn, nhà xuất bản này đã đặt in thêm 1 triệu bản tại Đức và sắp xếp vận chuyển trên ba con tàu, trong 112 container để đưa về Mỹ.

Thời gian qua, ông bà Obama đã bán bản quyền những cuốn hồi ký của mình cho đơn vị xuất bản tại Mỹ với giá lên đến 65 triệu USD và gây được những thành công vang dội. Năm ngoái, First News - Trí Việt đã tham gia đấu giá Royalty Auction quốc tế, vượt qua hàng chục nhà xuất bản trong nước để mua bản quyền hai cuốn hồi ký Becoming và A Promised Land để xuất bản bằng tiếng Việt. Bộ đôi hồi ký là sách có giá bản quyền cao nhất lịch sử xuất bản Việt Nam. Trong đó, chỉ riêng cuốn hồi ký Becoming của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã tạo nên hiện tượng xuất bản tại Việt Nam về thể loại hồi ký phu nhân nguyên thủ thế giới sau Hồi ký Hilary Clinton, cũng do First News - Trí Việt chuyển ngữ phát hành ở Việt Nam.

Với sự sôi động của chính trường Mỹ hiện nay, đại diện đơn vị mua bản quyền kỳ vọng A Promised Land - tác phẩm nổi tiếng của cựu Tổng thống Barack Obama, sẽ có thể viết tiếp những kỷ lục sách mới ở Việt Nam trong thời gian tới.

Ngày 3.12, tạp chí Hollywood Reporter cho biết hãng Warner Bros. trong năm tới sẽ đưa tổng cộng 17 phim lên nền tảng trực tuyến song song với việc phát hành tại rạp, trong đó các bom tấn như Dune, Godzilla vs. Kong, Tom&Jerry...

Tạp chí Hollywood Reporter gọi hành động Warner Bros. đưa tổng cộng 17 phim (đều phát hành từ năm 2021) lên nền tảng chiếu phim trực tuyến HBO Max từ năm sau là “không thể đoán trước”. 17 phim trong danh sách bao gồm: Cry Macho, King Richard, The Many Saints of Newark, Reminiscence, In the Heights, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Those Who Wish Me Dead, Mortal Kombat, Tom&Jerry, Judas and the Black Messiah, Little Things, Dune, Godzilla vs. Kong, Space Jam: A New Legacy, Malignant, The Suicide Squad và The Matrix 4.