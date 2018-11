Suboi bất ngờ 'bắn' rap tiếng Việt trong bài hát mới nhất của diva Nhật Bản

Trong phần “nhá hàng” sản phẩm âm nhạc mới toanh của một trong những giọng ca hàng đầu xứ anh đào, Suboi nổi bật với đoạn rạp được thể hiện bằng tiếng mẹ đẻ. Được biết Too proud nằm trong album tiếng Nhật thứ 7 của Utada Hikaru có tên Hatsukoi. Ngoài sự xuất hiện của rapper người Việt Nam, Utada Hiraku còn góp nhặt thêm hai nhân tố mới là XZT (Trung Quốc) và EK (Hàn Quốc). Đây không chỉ là ca khúc đánh dấu sự trở lại và màn dạo đầu của tour diễn vòng quanh nước Nhật của giọng ca First love mà còn là bài hát đầu tiên Suboi có cơ hội hợp tác với Utada Hikaru.

Ảnh: NVCC Too proud là màn kết hợp của bốn nghệ sĩ mang bốn quốc tịch khác nhau gồm: Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc

Chia sẻ về mối duyên bất ngờ với nữ ca sĩ có tầm ảnh hưởng nhất nhì Nhật Bản, Suboi chia sẻ bản thân đã có dịp biết đến Utada Hikaru qua ca khúc Come back to me được phát trên một kênh ca nhạc quốc tế uy tín nhiều năm về trước. Đó là một điều rất đặc biệt và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ châu Á muốn âm nhạc của mình vươn ra khỏi biên giới quốc gia. Nói về phần góp giọng của mình trong Too proud, nữ nghệ sĩ cho biết: “Tôi muốn mang đến một lời nhắn tích cực thông qua phần đọc rap của mình và muốn chia sẻ điều đó đến với thế giới”. Giọng ca Nói với em bày tỏ mong muốn có cơ hội đứng trên sân khấu sắp tới của diva sinh năm 1983 và cùng trình diễn ca khúc đặc biệt này để gửi tặng khán giả.

Utada Hiraku được biết đến là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ hàng đầu tại Nhật Bản. Đầu tháng 3.1999, ngôi sao này ra mắt album đầu tiên có tên First love. Đến cuối tháng 3 cùng năm, sản phẩm âm nhạc này đã bán được trên 3,5 triệu bản. Tính đến thời điểm hiện tại, sau gần 20 năm ra mắt, “đứa con đầu lòng” của giọng ca By your side đã tiêu thụ được 10 triệu album trên toàn thế giới. First love sau đó cũng nhanh chóng trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc Nhật Bản.

Ảnh: Utadahikaru.jp Sau khi ra mắt album tiếng Nhật thứ 7, Utada Hikaru sẽ bắt đầu tour diễn vòng quanh xứ sở anh đào

Với sức hút quá lớn của mình, cuối năm 2000, Utada Hikaru được tờ Japan Times vinh danh là Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thập niên. Cựu thành viên nhóm U3 cũng trở thành nghê sĩ có lượng đĩa bán ra nhiều nhất mọi thời đại của Nhật Bản với hơn 52 triệu đĩa được bán ra từ khi cô bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1990 cho đến nay. Ở Việt Nam, diva này được biết đến với các ca khúc: First love, Come back to me, Prisoner of love, Flavor of life…