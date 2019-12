Suboi mạo hiểm quay MV khi đang mang thai

Hôm 1.10 Suboi bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân khoe bụng bầu ở tháng thứ 6. Thông tin nữ rapper, từng được cựu Tổng thống Obama khen ngợi, sắp sinh con nhận được sự chúc mừng từ đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Với bộ ảnh mang thai, khán giả nhận xét Suboi là "bà bầu cool ngầu" bởi phong cách cá tính, năng động. Sau đó, Suboi chính thức giới thiệu đến mọi người sản phẩm Bet On Me được giới thiệu là ca khúc đầu tiên Suboi viết về tình yêu và là sản phẩm cuối cùng của cô trước khi làm mẹ.

Bet On Me là một dự án Suboi “đặt cược” trong việc đổi mới phong cách âm nhạc, thể hiện những thay đổi trong cuộc sống của nữ rapper Ảnh: NVCC

Đạo diễn trong MV cũng chia sẻ hình ảnh ẩn dụ khi Suboi cầm trái cam trong MV và sử dụng làm hình ảnh chủ đạo có ẩn ý cho sự viên mãn, tròn đầy Ảnh: NVCC

Ca khúc Bet On Me được hình thành từ sự chuyển biến trong tư tưởng sống của Suboi. Xuất phát từ những câu hỏi của một người sống nội tâm: “Tôi là ai?”, "Tôi muốn gì?", "Làm sao mình có thể buông bỏ những định nghĩa cũ?", Suboi viết lên Bet On Me khi tinh thần dần cởi mở, chia sẻ những điều mà lâu nay cô ít khi nhắc đến. Những ca từ “Thế mới viết một lá thư cho anh/Thương đôi vai chịu khó, đôi chân nhanh” như miêu tả và bày tỏ cái tình của mình. “Vui nhìn thế giới bên nhau, it’s ok” ý nói cuộc sống ngoài kia rất rộng lớn, còn có những niềm vui nhẹ nhàng để san sẻ cho nhau. Trong MV khán giả thấy hình ảnh Suboi tạm biệt cuộc sống nhộn nhịp để về quê, chuyến hành trình thay đổi cuộc sống và giúp cô tìm đến những bình yên giản dị. Trong suốt quá trình quay MV, ê-kíp cũng rất bất ngờ khi Suboi luôn chuyên nghiệp, đúng giờ và hết mình cho sản phẩm dù đang ở những tháng cuối thai kỳ. Thậm chí, cả đoàn cũng lo lắng cho sức khỏe của Suboi khi cô bị nghén không ngủ được trong quá trình quay tại Phú Yên.Đây là MV ca nhạc đầu tiên được sản xuất và quay bằng phim nhựa 16mm tại Việt Nam và quay trong khi Suboi đang mang thai 6 tháng. Đối lập trong cách sử dụng nhạc cụ tạo nên các âm hưởng trầm bổng cho chính bài hát. Nếu các âm thanh điện tử tạo ra tiếng bass trầm và kick mạnh mẽ thì đàn tranh lại đưa người nghe tới những nốt bổng du dương, ca từ trong Bet On Me được Suboi đơn giản lại tạo nên những ảo ảnh rất mới lạ cho người nghe. Để có được 5 phút phim trong music video, đoàn phim đã dành 4 ngày quay tại Phú Yên và 2 ngày quay tại Sài Gòn trong thời tiết khá khắc nghiệt vì thời điểm đó Phú Yên đang có bão và cũng chỉ quay được trong lúc trời nắng để đảm bảo sức khỏe cho Suboi. Những thước phim này đã được xử lý hậu kỳ tại New York (Mỹ), nơi mà Suboi đã cùng producer Zach Golden, Pat McCusker và Billy Scher sáng tác ra ca khúc Bet On Me cách đây 1 năm. Hiện cô đang mang thai giai đoạn cuối nhưng vẫn rất năng động quảng bá cho sản phẩm mới của mình thật thành công rồi mới yên tâm "nằm ổ".