Supergirl đầu tiên của DC thực sự là ai?

James Gunn sẽ không chỉ đạo phim Avengers Cũng theo Screen Rant, James Gunn - đạo diễn của Guardians of the Galaxy tiết lộ sẽ không chỉ đạo một bộ phim Avengers nào, ngay cả khi Marvel yêu cầu. Mặc dù vậy, James Gunn vẫn tham gia góp ý cho những dự án Avengers. Chẳng hạn đầu năm nay, ông tiết lộ mình là một phần của quyết định giết Gamora trong Avengers: Infinity War. Ngôi sao của Guardians of the Galaxy là Dave Bautista cũng chia sẻ James Gunn từng đóng góp cho Avengers rất nhiều trong quá khứ. Ông giúp viết lời thoại cho những người bảo vệ trong phim. Trước đó vào tháng 4, James Gunn từng tuyên bố ông không có kế hoạch cho bộ phim Guardians of the Galaxy thứ tư, điều này cũng cho thấy không có kế hoạch nào trong tương lai của ông với Marvel cả.