'Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ' của một nhà thám hiểm lừng danh thế giới

Được biết năm 1990, Erling Kagge - nhà thám hiểm người Na Uy đã trở thành một trong những người đầu tiên đến Bắc Cực mà không có sự hỗ trợ nào trong vòng 58 ngày. Ba năm sau, ông tiếp tục là người đầu tiên trên thế giới đến Nam Cực một mình không có sự hỗ trợ, đi hết 1.310 km trong 50 ngày. Năm 1994, Kagge chinh phục đỉnh Everest và trở thành người đầu tiên trong lịch sử tiếp cận được “Ba giới hạn” gồm hai vùng cực và đỉnh núi cao nhất.

Tác giả Erling Kagge còn là nhà thám hiểm lừng danh

Đi nhiều nơi và tự mình khám phá tận cùng nhiều vùng đất khắc nghiệt trên thế giới, nhà thám hiểm Erling Kagge hiểu giá trị của những giây phút bình yên khi một ngày nào đó, ông bất chợt nhận ra: "Bí mật của thế gian được chôn giấu bên trong thinh lặng".

Từ sự cảm nhận và quý mến giây phút chỉ có một mình, Erling Kagge đã chấp bút viết nên cuốn sách Silence in the age of noise, được First News chuyển ngữ và mạn phép nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm lấy câu thơ “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” trong bài thơ Nhàn để đặt tên cho cuốn sách như một cách lột tả đầy đủ nhất những ý niệm của tác giả về sự thinh lặng. Tác phẩm do NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành.

Erling Kagge không xem thinh lặng là tiêu cực hay chứa đựng sự buồn bã, mà chính khoảng thời gian ấy lại là tài nguyên thực tiễn giúp con người sống một cuộc sống đong đầy hơn. Hay nói đơn giản, thinh lặng là một cách trải nghiệm cuộc sống sâu sắc hơn so với sự hoạt động không biết mệt mỏi.

Ông đã dùng đôi chân mình để đi và khám phá ra rằng thinh lặng để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Sau nhiều cuộc hành trình đơn độc, ông nhận ra một điều: chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến thinh lặng ở bất cứ đâu: không nhất thiết phải đến Sri Lanka để tìm những phút giây thinh lặng, mà có thể thưởng thức chúng ngay trong bồn tắm nhà mình. Thinh lặng ở “mọi lúc mọi nơi”, cũng có thể xuất hiện trong giây phút bạn mải miết dõi theo đường chân trời, nghiền ngẫm dải rêu xanh trên tảng đá, hay chỉ là ánh nhìn trìu mến với đứa trẻ đang bồng trên tay. “Thinh lặng nằm ở cách bạn khám phá trở lại, thông qua sự ngưng đọng, tìm những thứ mang lại niềm vui cho bản thân”, như chính ông chiêm nghiệm.

Tác phẩm vừa xuất bản là cuốn sách rất được bạn đọc đón đợi

Có dịp nghiền ngẫm những trang viết của ông, người đọc còn cảm nhận được sự buốt giá, cô đơn trong trong chuyến hành trình chinh phục Nam Cực của tác giả; sự vất vả khi ông cùng chiếc thuyền lênh đênh đến cực Nam châu Mỹ hay phút ngoái nhìn thành phố New York tráng lệ từ lớp nhựa đường dưới con đường hầm…

Bên cạnh Erling Kagge trong những chặng đường đơn độc luôn có một “người bạn đồng hành”: đó chính là sự thinh lặng. Một mình cô độc trên đại dương, ông có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Lang thang trong rừng, ông nghe tiếng suối róc rách hay tiếng cành cây đong đưa. Hành trình chinh phục đỉnh núi, ông nhìn thấy được chuyển động li ti giữa rêu và đá, đó là những khoảnh khắc thinh lặng xuất hiện khiến lòng người tìm thấy bình yên nhất.

Với Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người đọc sẽ có cơ hội tìm thấy bóng dáng mình ở đó: trong sự quá tất bật mưu sinh của đời thường, mỗi người cần phải tự chọn ra cho mình một nơi chốn bình yên cứu rỗi tâm hồn.