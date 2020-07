Tác giả chấp bút tự truyện 'Nhắm mắt nhìn sao' lý giải vì sao không khởi kiện?

Vụ việc gây lùm xùm khi sự kiện ra mắt cuốn tự truyện Nhắm mắt nhìn sao của nhạc sĩ Hà Chương (First News và NXB Hội Nhà văn ấn hành) vào tối 12.7 lại không có mặt nhà báo Nguyễn Thanh Nhã – tác giả chấp bút cuốn sách, khiến anh bức xúc cho rằng quyền tác giả của mình bị xâm hại.

Buổi ra mắt sách diễn ra xúc động, nhưng sau đó lại bị phản ứng từ phía tác giả chấp bút Ảnnh: NSSS

Phản ứng về vụ việc này trên trang cá nhân, nhà báo Nguyễn Thanh Nhã rất thẳng thắn: “Về bản thảo sách, anh Phước (ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc công ty First News) dẫn các email đánh giá cuốn sách của biên tập viên First News để cho thấy cuốn sách phải biên tập chỉnh sửa nhiều trước khi in. Tôi hờn anh Phước ở chỗ này lắm. Vì nếu tác phẩm không đạt chất lượng, First News hoàn toàn có thể bỏ đi, nhờ tác giả khác viết, chứ không thể có chuyện sách in xong lại dẫn ra thế này”.

Sáng 14.7, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phước giãi bày: “Đêm giới thiệu sách và ra mắt ca khúc mới của Hà Chương đúng vào sinh nhật của anh, tôi rất thành tâm và mong muốn tất cả hơn 300 người tham dự nhận được niềm vui, nhất là Hà Chương - anh đã có khoảng thời gian thực sự cảm nhận hạnh phúc của cuộc sống và hai bậc sinh thành cũng nhận ra tình cảm của cộng đồng dành cho con mình, thì lẽ nào tôi lại để cho tác giả phải buồn lòng một chuyện chưa từng xảy ra ở First News".

Nhà báo Nguyễn Thanh Nhã cho PV Thanh Niên biết thêm: "Đó là sự cố đáng tiếc. Chuyện mời đi hay không mời cũng đã qua. Giờ có mời tôi thì sự kiện cũng diễn ra rồi. Hôm đó, tôi có nói với Hà Chương là có thể sẽ đi Hà Nội, nhưng chuyện đi Hà Nội hay Đà Nẵng không liên quan tới việc có gửi thư mời. Tại sao nhiều người có thư mời trang trọng còn tôi là người đồng hành cả năm trời thì không, vì ít ra cũng được đối xử đàng hoàng chứ? Chính sự thiếu trân trọng đối với người đồng hành trong dự án của First News đã làm tôi cảm thấy càng bị xúc phạm, hơn nữa anh Phước còn nói tôi không phải là tác giả mà chỉ là người chấp bút nên buộc lòng tôi phải lên tiếng”.

Tự truyện Nhắm mắt nhìn sao của nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương

Niềm vui của bạn hữu và nghệ sĩ dành cho tự truyện của nhạc sĩ Hà Chương trong đêm ra mắt sách Ảnh: NSCC

Theo Điều 8 Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21.9.2006, được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20.9.2011 quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ (nay được thay thế bởi Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23.2.2018) quy định rõ: “Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học…; Tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả”. Vì vậy, nhà báo Nguyễn Thanh Nhã cho rằng: "Tôi biết quyền nhân thân và quyền tài sản của mình luôn được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, tôi không kiện First News dù có đủ cơ sở để tiến tới áp dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự của tôi bị xâm hại là không được công nhận tác giả trong khi tôi đứng tên trên sách. Hôm qua, anh Phước đã có tin nhắn xin lỗi rồi, tôi thấy First News cầu thị nên nhắm mắt cho Nhắm mắt nhìn sao qua thôi".

Tác giả chấp bút cho Nhắm mắt nhìn sao nhắn nhủ thêm: "Tôi mong First News đừng bao giờ để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như vầy. Ngoài ra, tôi cũng mong bạn đọc ủng hộ cho cuốn tự truyện của Hà Chương vì cuốn sách này hoàn toàn không có lỗi lầm gì. Đừng nên bỏ qua câu chuyện cảm động về chàng nhạc sĩ đầy nghị lực từ vùng quê nghèo miền Trung trở thành một nghệ sĩ thành danh như Hà Chương".