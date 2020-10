Tác giả nữ sẽ giành giải Nobel Văn học năm 2020?

Những cái tên sáng giá được báo chí và giới chuyên môn đặt hy vọng cho Nobel Văn học 2020 bao gồm: Maryse Condé – tiểu thuyết gia người Pháp chuyên viết tiểu thuyết lịch sử và từng đoạt giải Văn chương Mới của Viện hàn lâm Thụy Điển Mới (The New Academy) vào năm 2018; tiểu thuyết gia người Nga Lyudmila Ulitskaya; nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami; nhà văn người Canada Margaret Atwood và nhà văn người Kenya Ngũgĩ wa Thiong’o.

Jamaica Kincaid – nhà văn, nhà phê bình người Mỹ gốc Antigua Ảnh: The Guardian

Theo Đài BBC, Jamaica Kincaid sinh năm 1949, lúc nhỏ sống ở đảo Antigua trong vùng biển Caribbean. Năm 16 tuổi, bà rời Antigua đến thành phố New York (Mỹ) tìm việc làm . Lúc đầu, nhà văn làm quản gia cho một gia đình giàu có. Ước mơ học đại học không thành, bà đã tự học hỏi và tập tành viết lách. Với trải nghiệm bản thân, tác giả Jamaica Kincaid xoáy vào những tác phẩm đấu tranh cho quyền con người nói chung và quyền phụ nữ nói riêng. Tác phẩm đầu tay của bà là tập truyện ngắn có tựa đề là At the Bottom of the River (Dưới đáy sông) được xuất bản năm1984, đạt giải thưởng Morton Dauwen Zabel của của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Thư tín Mỹ cùng năm. Các tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Jamaica Kincaid có thể kể đến là Annie John (1985) và Lucy (1990). Phong cách viết truyện của bà chú trọng sự giản dị, chân thật, cách thức thể hiện ấn tượng, ngắn gọn.