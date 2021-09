Tác phẩm ‘Diego y Yo’ của nữ danh họa Frida Kahlo dự kiến đấu giá được 30 triệu USD

Bức chân dung tự họa bán thân cuối cùng của Frida Kahlo, hoàn thành trước khi bà qua đời vào năm 1954 Diego y Yo được giới thiệu trang trọng trong chương trình Modern Evening Sale ở New York vào tháng 11 tới.

“Frida Kahlo là một biểu tượng toàn cầu của nghệ thuật hiện đại với tác phẩm được yêu thích trên toàn thế giới. Diego y Yo khắc họa hình ảnh thu nhỏ của quá trình đúc kết chi tiết tỉ mỉ hình tượng phức tạp và những câu chuyện cá nhân sâu sắc, ghi dấu ấn trong tác phẩm đầy cá tính của bà”, đại diện Sotheby’s bình luận.

Diego y Yo (22,4x29.8)cm là một ví dụ điển hình về cách tiếp cận độc đáo của Frida Kahlo đối với nghệ thuật vẽ chân dung. Mãnh liệt và đầy cảm xúc, tác phẩm quan trọng của nữ nghệ sĩ nổi tiếng, được công chúng yêu mến sẵn sàng phá vỡ kỷ lục đấu giá bức tranh khác của bà là 8 triệu USD đạt được vào năm 2016 và có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật Mỹ Latinh có giá trị nhất từng được bán đấu giá.

Chương trình Modern Evening Sale mở đầu một đợt tái tổ chức bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật của Sotheby's có hiệu lực vào tháng 11 này tại New York.

Diego y Yo sẽ ra mắt công chúng từ ngày 7 – 11.10 tại Hồng Kông, 22 – 25.10 tại London trước khi quay trở về New York để triển lãm và bán vào tháng 11. Brooke Lampley, Chủ tịch Sotheby's, Giám đốc Kinh doanh Mỹ thuật Toàn cầu, nhận xét: “Bức chân dung Diego y Yo đầy cảm xúc và phức tạp của Frida Kahlo là một tác phẩm nổi bật của một trong số ít nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng vượt qua thế giới mỹ thuật đến với văn hóa đại chúng. Việc đấu giá bức chân dung này trong chương trình Modern Evening Sale của chúng tôi vào tháng 11 báo trước sự mở rộng gần đây của danh mục ‘Hiện đại’ bao gồm các tác phẩm đại diện nhiều hơn cho các nghệ sĩ, đặc biệt là nữ nghệ sĩ đồng thời suy nghĩ lại các tác phẩm của họ đã được định giá trong lịch sử bán đấu giá”.

Julian Dawes, đồng Trưởng bộ phận Ấn tượng & Nghệ thuật Hiện đại của Sotheby’s tại New York cho biết: “Một bức tranh của Frida Kahlo có chất lượng và xuất sắc như thế này là điều hiếm có trong một cuộc đấu giá. Khi tôi nhìn vào bức tranh này, cụm từ "abre los ojos", tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "hãy mở mắt ra", ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Theo nghĩa đen, nó đề cập đến cái nhìn xuyên thấu của Frida Kahlo với tư cách là người trông nom bức chân dung nhưng tôi nghĩ điều đó cũng tượng trưng cho khoảnh khắc đáng kinh ngạc mà bức tranh này chắc chắn sẽ mở ra cho nữ danh họa. Thị trường hội họa mở cửa hướng tới Frida Kahlo theo cách mới để đảm bảo vị trí của bà trong cấp độ đấu giá mà bà ấy phải thuộc về”.

Được đưa ra đấu giá lần đầu tiên sau hơn 30 năm, Diego y Yo (Diego và tôi) của Frida Kahlo sẽ là điểm nhấn nổi bật của Sotheby's Modern Evening Sale vào tháng 11 năm nay tại New York. Thương vụ một lần nữa là bước ngoặt đối với Frida Kahlo và các nghệ sĩ Mỹ Latinh.

Bức Diego y Yo được bán đấu giá lần sau cùng tại Sotheby's vào năm 1990 đạt 1,4 triệu USD, đưa Frida Kahlo trở thành nghệ sĩ Mỹ Latinh đầu tiên có tranh bán hơn 1 triệu USD trong một cuộc đấu giá. Tháng 11 này, Diego y Yo sẵn sàng không chỉ lập kỷ lục đấu giá mới cho nữ nghệ sĩ mà còn trở thành tác phẩm nghệ thuật Mỹ Latinh có giá trị nhất từng được bán đấu giá. Kỷ lục hiện tại thuộc về tác phẩm Los Rivales của Diego Rivera với mức giá 9,8 triệu USD bán vào tháng 5.2018.

Bức chân dung tự họa có một không hai

Hoàn thành vào năm 1949, Diego y Yo là bức chân dung tự họa cuối cùng của Frida Kahlo trong những năm 1940. Bà đã vẽ nhiều bức chân dung tự họa bán thân trong suốt sự nghiệp của mình. Tuy nhiên những bức có giá trị nhất được tạo ra trong thập kỷ 1940. Chúng là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất, được thèm muốn và mang tính biểu tượng của bà.

Chân dung tự họa của Frida Kahlo tại Bảo tàng Frida Kahlo, Mexico City ẢNH: SOTHEBY’S

Sinh năm 1907, Frida Kahlo chẳng may bị tàn tật do bệnh bại liệt khi còn nhỏ. 18 tuổi bà bị tai nạn giao thông gây đau đớn suốt đời và thường xuyên vào bệnh viện. Trong quá trình hồi phục sức khỏe , bà quay lại với sở thích nghệ thuật thời thơ ấu và ý tưởng trở thành một nghệ sĩ.

Sở thích của Frida Kahlo về chính trị lẫn nghệ thuật đã dẫn đến giai đoạn tiếp theo của cuộc đời bà. Năm 1927, bà gia nhập Đảng Cộng sản Mexico, qua đó, gặp nghệ sĩ Mexico Diego Rivera và kết hôn vào năm 1928. Frida Kahlo đã dành những năm cuối thập niên 1920 và đầu những năm 1930 để du lịch Mexico-Mỹ với chồng. Trong thời gian này, bà phát triển phong cách nghệ thuật của mình, lấy cảm hứng chính từ văn hóa dân gian Mexico, vẽ những bức chân dung nhỏ chủ yếu pha trộn các yếu tố từ thần thoại của văn hóa tiền Columbus và Công giáo.

Frida Kahlo khám phá không ngừng, tổng hợp những ảnh hưởng vô cùng đa dạng từ nền văn minh Aztec đến thần thoại phương Đông rồi cả y học và thực vật học. Bà từng miêu tả những trải nghiệm hỗn loạn của mình với căn bệnh mãn tính cùng mối quan hệ ngày càng phức tạp của bà với Rivera để xây dựng một phong cách hội họa phong phú và sâu sắc. Bà đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật hội họa.

Trong những bức tranh như Diego y Yo, Frida Kahlo gắn bó rõ ràng với truyền thống tự vẽ chân dung bán thân phổ biến lần đầu tiên xuất hiện trong thời kỳ Phục hưng châu Âu, áp dụng các mô-típ và kỹ thuật vẽ chân dung thời Phục hưng để khẳng định tác phẩm của bà có thể đối thoại với nhiều bậc thầy kinh điển như Albrecht Durer - danh họa Đức thế kỷ 16. Những bức chân dung tự họa biểu cảm, chi tiết đến mức tuyệt vời này của bà cũng khai phá đáng kể các chủ đề đương đại về bản sắc và trải nghiệm, sức mạnh của ánh mắt, quyền sở hữu hình ảnh cùng ý thức về bản thân của một người.

Mô tả một Frida Kahlo quẫn trí trong một bố cục thân mật, được cắt xén chặt chẽ, Diego y Yo giới thiệu một bức chân dung kép gồm Frida Kahlo và ảnh nhỏ của Rivera ở giữa trán của bà, mang một con mắt thứ ba tượng trưng cho mức độ mà người chồng này chiếm giữ ý thức của nữ họa sĩ. Tác phẩm gây tiếng vang lớn và đầy cảm xúc này ám chỉ mối quan hệ của Rivera với diva Mexico María Félix, người mà họa sĩ vẽ tranh tường đã thực hiện một bức chân dung gợi cảm cũng vào năm 1949. Mối quan hệ này là chủ đề của nhiều tin đồn.

Năm 1954, Frida Kahlo lại phải nhập viện vào tháng 4 và tháng 5. Bà tiếp tục vẽ tranh suốt thời gian bị bệnh. Những bức tranh cuối cùng bà vẽ vào năm 1954 bao gồm Marxism Will Give Health to the Sick, Frida and Stalin, riêng Viva La Vida còn dang dở. Bà qua đời ngày 13.7.1954 chỉ mới 47 tuổi khi tài năng đang trên đỉnh.

Diego y Yo mang đầy sự tổn thương nhất của cặp vợ chồng họa sĩ. Ở đây, mái tóc buông xõa (dù bà thường thắt bím chặt chẽ) nhưng gần như bóp nghẹt bà; đôi má ửng hồng và một ánh mắt mãnh liệt đầy nước mắt. Tác phẩm được ca ngợi vì sức mạnh cảm xúc, thể hiện sự bồn chồn nhưng đau khổ bên trong, được phản ánh sâu sắc qua ba giọt nước mắt lăn dài xuống má.

Diego y Yo bao gồm nhiều điều hơn là câu chuyện cá nhân của riêng nữ họa sĩ. Bức tranh tham gia vào việc giãi bày những câu hỏi hiện sinh xung quanh sự sống, cái chết và tình yêu. Diego y Yo nói lên sức hấp dẫn phổ quát các tác phẩm của Frida Kahlo như một trong những người khổng lồ thực sự của nghệ thuật thế kỷ 20.