Tác phẩm về động đất đầy kỳ lạ của Haruki Murakami sắp lên phim hoạt hình

Theo trang The Film Stage, đây là dự án đầu tiên chuyển thể tác phẩm của nhà văn Haruki Murakami sang phim hoạt hình. Dự án phim hoạt hình này được sản xuất tại Pháp, do nhà sản xuất phim - họa sĩ Pierre Földes xúc tiến. Ông Pierre Földes sinh ra ở Mỹ nhưng lớn lên ở Paris (Pháp). Thông tin chi tiết cụ thể hơn về dự án chưa được đưa ra.

Trang web pierrefoldes.com của nhà sản xuất phim trước mắt chỉ tóm tắt sơ nội dung dự kiến. Phim sẽ kể về một con mèo bị lạc, một con cóc khổng lồ và sóng thần đã giúp một nhân viên kế toán bị tâm thần phân liệt cùng người vợ đầy tuyệt vọng của anh ta cứu Tokyo thoát khỏi một trận động đất. Qua đó, cả hai tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống.

“Bộ phim này không chỉ nhắm đến hàng triệu người hâm mộ Haruki Murakami trên khắp thế giới , mà còn hướng đến công chúng với cách kể chuyện sáng tạo thuộc chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Do đó, hoạt hình là một phương tiện thể hiện tuyệt vời. Những câu chuyện được tạo nên từ những ký ức, những giấc mơ và trí tưởng tượng, bị ảnh hưởng bởi những tầm nhìn cá nhân hạn hẹp về trận động đất - tỉ dụ dưới hình dạng của cây cối xấu xa, một con sâu khổng lồ, điều ước bí mật, mật khẩu không xác định, chiếc hộp trống bí ẩn và hành lang tối kéo dài vô tận. Nhân vật chính luôn cố gắng kết nối với con người bên trong”, theo thông tin về dự án phim trên trang pierrefoldes.com.

Một số hình ảnh ban đầu của dự án phim hoạt hình Blind willow, sleeping woman Ảnh: pierrefoldes.com

Tập truyện ngắn Blind willow, sleeping woman với 24 truyện ngắn bằng tiếng Anh, được xuất bản vào tháng 8.2006. Tập truyện này bao gồm những tác phẩm từ thập niên 1980 cũng như một số truyện ngắn được sáng tác gần thời điểm ra sách vào năm 2005, vốn đã được đăng trên nhiều tạp chí Nhật Bản. Haruki Murakami trước tiên chọn và tập hợp thành tập truyện bản tiếng Anh xuất bản vào năm 2006, bản tiếng Nhật được phát hành sau đó (năm 2009). Một số truyện trong tập truyện như Blind willow, sleeping woman, The mirror, Man-eating cats, Crabs, Firefly, The kidney-shaped stone That moves everyday. Firefly là tiền thân của truyện Norwegian wood (Rừng Na Uy).