Tại sao Hương Tràm và loạt ca sĩ trẻ ngưng ca hát khi đang ở đỉnh cao?

Hương Tràm

Vừa qua, ca sĩ Hương Tràm đã có buổi giao lưu gặp gỡ fan tại Hà Nội và ra mắt MV Ra là em đâu quá mong manh. Tại buổi gặp gỡ giọng ca sinh năm 1995 bất ngờ tuyên bố ngưng hoạt động nghệ thuật trong vài năm để dành thời gian chăm sóc bản thân và đi du học.

Hương Tràm tâm sự: “Điều bây giờ mà Tràm cần phải học khi bước ra môi trường nước ngoài là Tràm phải học cách chữa lành trái tim của mình”. Hương Tràm đã chịu không ít áp lực kể từ khi bắt đầu sự nghiệp và cho đến khi được khán giả đón nhận thì cô vẫn phải đối mặt với những vấn đề khác. Điển hình là sau thành công của Em gái mưa thì Hương Tràm lại phải tiếp tục ''biến hóa'' thành một nhân vật khác trong MV Cánh hoa tàn. Áp lực từ việc thoát vai từ những ca khúc hit của chính mình làm cô cảm thấy mệt mỏi. Hương Tràm hi vọng rằng sau thời gian nghỉ ngơi khi cô trở lại với sân khấu sẽ tiếp tục cống hiến giọng hát cho khán giả.

Ảnh: FBNV Hương Tràm phải dùng thuốc ngủ thường xuyên vì áp lực công việc

Rocker Nguyễn

Trước đó không lâu thì ca sĩ điển trai Rocker Nguyễn cũng tuyên bố giải nghệ để lên đường về Úc. Rocker Nguyễn được biết đến nhờ ca khúc Quá khứ còn lại gì cùng với vẻ ngoài nam thần. Sau khi nổi tiếng, anh được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” vào phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân phiên bản Việt, tiếp theo là vai diễn Đăng Phương trong phim ca nhạc Glee. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì anh lại liên tục dính nhiều rắc rối như phát ngôn gây tranh cãi, "tuyên chiến" với truyền thông... Trước những scandal bủa vây, Rock Nguyễn tuyên bố ngưng hoạt động nghệ thuật, anh viết trên trang cá nhân: “Đây là lúc tôi nói lời tạm biệt. Tạm biệt một quá khứ mà sẽ không bao giờ trở lại. Tạm biệt những giấc mơ đã được hoàn thành, cũng như những sai lầm”. Hiện tại, Rocker Nguyễn đang sinh sống tại Úc và những thông tin về anh trở nên ít dần.

Ảnh: TL Rock Nguyễn từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật khi đang trên đỉnh cao

Hoài Lâm

Vào năm 2018, Hoài Lâm đột ngột hủy 12 show diễn đã nhận trước đó và tuyên bố nghỉ hát trong 2 năm vì lý do sức khỏe không tốt và muốn đi học thêm. Chính con trai nuôi của Hoài Linh cũng thừa nhận rằng anh bị choáng ngợp và mất thăng bằng khi sự nổi tiếng đến với mình quá nhanh. Bên cạnh đó, Hoài Lâm còn bị khán giả chỉ trích chỉ lo yêu đương mà bỏ bê việc ca hát, điều đó vô tình tạo thêm áp lực cho chàng ca sĩ trẻ. Trong một talkshow truyền hình, Hoài Lâm từng tâm sự rằng anh thèm cảm giác bình yên của những ngày chưa nổi tiếng. Hiện tại, cuộc sống của Hoài Lâm khá thoải mái khi anh mới tậu một căn nhà tiền tỉ, đồng thời giọng ca Như những phút ban đầu cũng có được hạnh phúc với bạn gái lâu năm.

Ảnh: TL Hoài Lâm hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Phan Mạnh Quỳnh

Cách đây 2 năm, ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh từng tuyên bố ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian sau khi rời khỏi công ty quản lý do bất đồng quan điểm. Anh cũng phủ nhận chuyện quản lý can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của mình khiến hai bên mâu thuẫn. Tác giả của Vợ người ta chỉ muốn có được khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Sau thời gian vắng bóng thì anh trở lại với ca khúc Huyền thoại và Ngày chưa giông bão (nhạc phim Người bất tử). Phan Mạnh Quỳnh được khán giả biết đến nhiều qua hit Vợ người ta và khi anh tham gia chương trình Sing My Song với nhiều ca khúc được yêu thích như Hồi ức, Có chàng trai viết lên cây...

Ảnh: FBNV Phan Mạnh Quỳnh tuyên bố ngưng ca hát để có được khoảng thời gian nghỉ ngơi

Yasuy

Yasuy đăng quang Vietnam Idol năm 2012. Sau những lùm xùm với một fan hâm mộ vào năm 2014 anh dường như biến mất khỏi làng giải trí và không có sản phẩm âm nhạc nào nổi bật đến nay. Năm 2018, Yasuy khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ rằng mình bị mất giọng và chính thức từ bỏ sự nghiệp ca hát. Tuyên bố của Yasuy làm nhiều khán giả tiếc nuối vì chàng ca sĩ này đã không tận dụng được bệ phóng tốt là vị trí quán quân Vietnam Idol 2012.

Ảnh: FBNV Yasuy tuyên bố dừng đam mê ca hát trong sự tiếc nuối của khán giả

Yasuy được khán giả yêu thích khi anh tham gia thì chương trình Vietnam Idol 2012. Với vẻ ngoài mộc mạc, chất phát cộng hưởng với giọng hát trời cho Yasuy đã lên ngôi quán quân dưới sự dẫn dắt của ca sĩ Mỹ Tâm. Thời điểm đó, chàng ca sĩ người dân tộc Chu Ru nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả rằng anh sẽ đem một làn gió mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam.