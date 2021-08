Tại sao phim 'Free Guy' của Disney chiếu trên HBO trước khi ra mắt trên Disney+?

Hiện tác phẩm lấy đề tài trò chơi điện tử là Free Guy đang được chiếu tại các rạp ở Bắc Mỹ, nhận được sự khen ngợi của các nhà phê bình phim ảnh với mức chấm 81% trên Rotten Tomatoes và có chứng nhận "tươi". Theo chia sẻ từ phía hãng phát hành dự án là Disney, Free Guy và bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do Destin Daniel Cretton chỉ đạo là 2 dự án có thời gian chiếu rạp tương đối ngắn là 45 ngày.