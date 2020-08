Tài tử Ben Affleck trở lại đóng Người dơi

Trong The flash, anh sẽ đóng cùng nam diễn viên Ezra Miller vai Barry Allen/Flash. Do bom tấn sắp tới là câu chuyện tập trung về đời tư siêu anh hùng tốc độ Flash nên đạo diễn phim Chú hề ma quái không thể "ngó lơ" vai trò của nhân vật Người dơi. Nguyên do chính đó là bom tấn này lần đầu tiên dắt tay khán giả vào thế giới đa vũ trụ trong phim chuyển thể từ truyện tranh DC nên mối quan hệ giữa Barry Allen và Bruce Wayne là dấu hỏi lớn cần được nhà làm phim giải quyết.