Tài tử Hàn đóng phim để trả nợ nần

Trong chương trình Night of Real Entertainment của đài SBS phát sóng tối 18.6, Sung Hoon thoải mái chia sẻ về đời tư và công việc. Đặc biệt, anh thẳng thắn thú nhận rằng bản thân từng nợ nần chồng chất vì theo đuổi nghiệp diễn. Do đó, nam diễn viên không thể ngừng làm việc mà liên tục nhận phim để có tiền trả nợ.

Sung Hoon kể: “Tôi đã mắc nợ khá nhiều sau khi ra mắt với vai trò diễn viên, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi nghĩ mình chẳng thể nào ngừng đóng phim được bởi số nợ đó. Tiền nợ cứ dần tăng lên bởi tôi luôn tự nhủ cứ tiếp tục diễn xuất cho đến khi nào không thể làm được nữa thì thôi”. Tuy nhiên, anh cho biết may mắn là đến hiện giờ mình đã trả được phần lớn tiền nợ nhờ sự chăm chỉ.

Có lợi thế về ngoại hình, nhưng nam diễn viên vẫn không gặp nhiều thuận lợi lúc mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất

Chuyện Sung Hoon mắc nợ một phần bởi việc chuyển hướng công việc đột ngột của anh. Được biết, sao phim Em trai tôi là găng-tơ ban đầu không hề có ý định trở thành diễn viên. Trước khi làm người nổi tiếng, anh từng là một vận động viên bơi lội vì không muốn học hành. Thế nhưng, tài tử sinh năm 1983 cũng không có thành tích xuất sắc. Anh còn bị dính chấn thương, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đến mức phải từ bỏ sự nghiệp dưới nước ở tuổi 28.

Sau đó, Sung Hoon quyết định đóng phim. Tập diễn xuất 3 tháng, anh đã được nhận ngay nhân vật nam chính Ah Da Mo trong tác phẩm đầu tay New Tales of the Gisaeng (tựa Việt: Tân sinh kỹ truyện) phát sóng vào năm 2011. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực và anh được nhận giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ở lễ trao giải SBS Drama Awards lần thứ 11.

Sung Hoon lúc là vận động viên bơi lội (ảnh trên) và khi đóng phim đầu tiên
Sung Hoon (thứ hai từ trái sang) cùng So Ji Sub và Shin Min Ah trên phim trường Nữ thần của tôi

Mặc dù nghiệp diễn của Sung Hoon có sự khởi đầu tốt, nhưng những năm tiếp theo lại không được suôn sẻ. Sự nghiệp của nam nghệ sĩ bắt đầu xuống dốc và đẩy anh vào tình trạng tài chính eo hẹp. Giờ đây, sau khi đã sắp thoát khỏi nợ nần, anh vẫn siêng năng đóng phim với mục tiêu: “Trở thành một diễn viên được các diễn viên khác tôn trọng”.

Tại Hàn Quốc, Sung Hoon không phải là gương mặt quá xa lạ. Anh được biết đến nhờ thành công của loạt phim truyền hình ăn khách như Năm đứa trẻ, Nữ thần của tôi, Bí mật ngọt ngào… và bộ phim điện ảnh Em trai tôi là găng-tơ. Hiện, anh đang được yêu thích khi tham gia chương trình I live alone.

Sung Hoon cũng sở hữu lượng fan đông đảo ở một số nước. Anh từng lỡ hẹn với khán giả Việt Nam khi ê-kíp Em trai tôi là găng-tơ sang Việt Nam quảng bá.