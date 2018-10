Tài tử Hàn mất vì tai nạn được vinh danh tại 'Oscar' Hàn Quốc

Danh sách thắng giải Grand Bell Awards 2018: Phim truyện xuất sắc nhất: Burning Đạo diễn xuất sắc nhất: Jang Jung Wan (1987: When the day comes) Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Jeon Go Woon (Microhabitat) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Min (The Spy Gone North) và Lee Seung Min (The Spy Gone North) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Na Moon Hee (I Can Speak) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Joo Hyuk (Believer) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jin Seo Yeon (Believer) Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Ga Sub (The Seeds of Violence) Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Da Mi (The Witch) Quay phim xuất sắc nhất: Kim Ji Yong (The Fortress) Phục trang xuất sắc nhất: ILLANG: The Wolf Brigade Ánh sáng xuất sắc nhất: The Fortress Kịch bản xuất sắc nhất: Microhabitat Biên tập xuất sắc nhất: Kim Hyung Joo, Yang Dong Yeop (Gonjiam: Haunted Asylum) Âm thanh xuất sắc nhất: The Fortress Mĩ thuật xuất sắc nhất: The Spy Gone North Kỹ thuật xuất sắc nhất: Thử thách thần chết 2 Kế hoạch xuất sắc nhất: 1987: When the day comes Ngôi sao được yêu thích nhất: Seolhyun Vinh danh đặc biệt: Kim Joo Hyuk