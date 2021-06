Tài tử Leonardo DiCaprio mua nhà 7 triệu USD tặng mẹ

Căn nhà mà tài tử phim Leonardo DiCaprio mua tặng mẹ ông là của ngôi sao Jesse Tyler Ferguson, tọa lạc tại thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ). Cách đây vài năm, ông đã mua tặng cha mình là ông George DiCaprio một căn nhà trị giá 4,9 triệu USD. Hiện tại, tổng tài sản của ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Hollywood này là 260 triệu USD, chủ yếu từ việc diễn xuất của ông lẫn việc ông đầu tư vào công ty riêng.

Tài tử Leonardo DiCaprio là một trong những sao nam thành công bậc nhất ở Hollywood. Ông đóng phim từ đầu thập niên 1990 đến nay, được biết đến qua những tác phẩm như Titanic (1997), Catch Me If You Can (2002), The Departed (2006), Inception (2010), Django Unchained (2012), Once Upon a Time in Hollywood (2019)... Hiện ông góp mặt trong tác phẩm Don't Look Up của nhà làm phim Adam McKay, dự kiến chiếu trực tuyến trong năm nay và Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese , dự kiến chiếu năm 2022. Ông được đánh giá cao về diễn xuất, từng nhận 7 đề cử Oscar nhưng thắng một giải tại mùa giải lần thứ 88 nhờ vai diễn xuất thần trong phim The Revenant.