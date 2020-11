Tài tử 'Max điên' đóng phim về chiến tranh Việt Nam 'Những thứ họ mang'?

Dự án chuyển thể Những thứ họ mang dựa trên tác phẩm kinh điển cùng tên của nhà văn Mỹ Tim O’Brien đang tìm dàn diễn viên góp mặt trong phim. Theo nguồn tin từ Deadline hôm 2.11, tài tử Tom Hardy (đóng trong phim Mad Max : Fury Road), ngôi sao từng được đề cử Quả cầu vàng Stephan James (phim If Beale Street Could Talk), Pete Davidson (phim The King Of Staten Island), Bill Skarsgard (đóng phim kinh dị Chú hề ma quái phần 1 và 2), Ashton Sanders (đóng trong phim đoạt giải Oscar Moonlight)... đang thảo luận với các nhà sản xuất để tìm cơ hội đóng trong phim này.