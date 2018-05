Tài tử Morgan Freeman vướng bê bối quấy rối tình dục 8 phụ nữ

Mới đây, một trợ lý sản xuất cáo buộc Morgan Freeman quấy rối cô nhiều tháng trời trong khi quay bộ phim hài Going in Style, CNN đưa tin. Cô này cho biết đã bị tài tử da màu động chạm thân thể nhiều lần, cố kéo váy lên và hỏi cô có mặc đồ lót không.

Cô này còn cho biết trên CNN rằng một diễn viên khác trong phim là Alan Arkin đã kêu "đồng nghiệp" dừng tay khi chứng kiến trò đùa quá đà khiến Morgan Freeman phải bối rối.

Ảnh: Poster phim Alan Arkin (trái), Michael Caine (phải) và Morgan Freeman thủ vai những lão già gân trong Going in Style (2017)

Trong khi đó, một phụ nữ làm việc trong ê-kíp bộ phim Now You See Me (2013) tiết lộ tài tử 81 tuổi thường xuyên có những ánh mắt và hành động thiếu đứng đắn, khiến cô không dám mặc váy tại nơi làm việc. Có người lên tiếng cho biết đã bị tài tử đoạt giải Quả cầu vàng nhìn chằm chằm vào ngực.

CNN cũng đã liên hệ với hàng chục người từng làm việc cùng Morgan Freeman, trong đó một số ca ngợi tài tử sinh năm 1937 "chuyên nghiệp và tận tâm".

Trước những cáo buộc trên, Morgan Freeman đã đưa ra phát ngôn chính thức vào tối 24.5 (giờ Mỹ): "Bất cứ ai quen biết tôi hay làm việc với tôi đều biết tôi không phải kiểu người cố ý xúc phạm hay làm người khác cảm thấy khó chịu. Tôi xin lỗi bất cứ ai đã cảm thấy không thoải mái hay không được tôn trọng. Tôi chưa bao giờ có ý định gây ra điều đó".

Morgan Freeman được xem là ngôi sao Hollywood có tên tuổi nhất bị cáo buộc lạm dụng tình dục giữa làn sóng #Metoo. Ông là tên tuổi bảo chứng phòng vé thứ tư toàn thế giới với tổng doanh thu phim có ông tham gia đạt 4,316 tỉ USD, trung bình 74,4 triệu USD mỗi phim. Năm 2018, ông có hai tác phẩm mới là The Nutcracker and the Four Realms và Angel Has Fallen.