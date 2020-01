Tài tử ‘Những bà nội trợ kiểu Mỹ’ chia tay bạn gái sau 10 năm gắn bó

Theo People hôm 22.1, sao phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ và nữ diễn viên Cara Santana đã quyết định chấm dứt quan hệ tình cảm cách đây ba tuần. Trong khi đó, trang E!News cũng dẫn nguồn tin độc quyền cho biết: "Jesse và Cara đã ở bên nhau trong hơn 10 năm. Họ tôn trọng, bình đẳng với nhau và đồng hành trong mọi khó khăn, thăng trầm suốt thời gian qua. Gần đây, cả hai gặp nhiều vấn đề trong mối hệ tình cảm và dẫn đến chuyện chia tay”.

Cũng theo người này, cặp sao đã có những rạn nứt từ cuối năm 2019 và được cho là đã không còn tìm được tiếng nói chung và sự hòa hợp khi ở bên đối phương. “Santana thực sự muốn có một đám cưới và cô ấy cảm thấy Jesse vẫn chưa sẵn sàng với chuyện đó hay có ý định gắn bó dài lâu”, nguồn tin này nói thêm. Đáp lại những câu hỏi của truyền thông về chuyện chia tay, phía Cara Santana từ chối bình luận đồng thời mong công chúng sẽ tôn trọng sự riêng tư của cô trong khoảng thời gian này.

Cách đây ít ngày, Jesse Metcalfe vừa lộ ảnh thân mật với hai người con gái khác ẢNH: THE IMAGE DIRECT

Tin tức Jesse Metcalfe và Cara Santana chia tay được công khai vài ngày sau khi nam diễn viên 41 tuổi bị chụp lại những khoảnh khắc ôm hôn thân mật với một phụ nữ lạ mặt tại quán bar ở Sherman Oaks (California, Mỹ) vào cuối tuần qua. Tài tử phim A country wedding cũng bị bắt gặp tay trong tay với nữ người mẫu Hungary Livia Pillmann. Điều này làm dấy lên tin đồn Jesse Metcalfe cùng hôn thê đang gặp trục trặc tình cảm trước khi nguồn tin thân cận của cặp sao chính thức tiết lộ về thông tin này.

Jesse Metcalfe và Cara Santana đều là diễn viên nổi tiếng tại Mỹ. Họ đã hẹn hò được khoảng 10 năm và chính thức đính hôn vào tháng 8.2016. Tháng 9 cùng năm, Cara Santana từng tiết lộ với People rằng cô cùng người yêu đang lên kế hoạch kết hôn vào năm 2018 và rất hào hứng với việc làm đám cưới. Kể từ khi nhận lời cầu hôn, nữ diễn viên 34 tuổi thường xuyên chia sẻ rằng cô cảm thấy bình yên, an toàn và hạnh phúc với mối quan hệ này. Tuy nhiên, một đám cưới trong mơ đã không diễn ra như dự định. Giáng sinh vừa qua, cặp sao vẫn còn cùng nhau kỷ niệm kỳ lễ đặc biệt tại Bỉ. Lần cuối họ được nhìn thấy sánh bước cùng nhau trước ống kính là tại sự kiện The Art Of Elysium Presents We Are Hear's Heaven 2020 diễn ra hôm 4.1 tại Los Angeles (Mỹ).

Jesse Metcalfe và bạn gái Cara Santana vừa trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ cùng nhau ẢNH: INSTAGRAM NV

Jesse Metcalfe sinh năm 1978, anh là nam diễn viên nổi tiếng tại Mỹ với các tác phẩm truyền hình như: Chase, Dallas, Chesapeake shores… Đặc biệt, tài tử điển trai này quen thuộc với khán giả Việt với vai John Rowland - người làm vườn đẹp trai, trẻ trung có mối tình vụng trộm với Gabrielle Solis (Eva Longoria thủ vai) trong loạt phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ. Trong khi đó, Cara Santana là một diễn viên ít được biết đến hơn, cô tham gia một số bộ phim và đảm nhiệm thêm vai trò nhà thiết kế.