Tài tử 'The Flash' hành hung fan nữ

Ezra Miller hiện đang là xu hướng được tìm kiếm trên mạng xã hội sau video bạo lực của anh với một người hâm mộ lan truyền rộng rãi. Trong video dài 7 giây, nam diễn viên The Flash đã bóp cổ fan nữ.

Cụ thể, Ezra nói với một cô gái trẻ đang cười đùa rằng: “Ồ, cô muốn đánh nhau ư? Đó là điều cô muốn à?”. Bất ngờ ngôi sao 27 tuổi túm lấy cổ áo người này và vật cô xuống đất bên cạnh một chiếc xe tải. Khi sự việc lên đến đỉnh điểm, người quay video lên tiếng can ngăn và dừng ghi hình. Một nguồn tin cho biết vụ xô xát xảy ra từ tối 1.4 tại một quán bar nổi tiếng có tên Prikið Kaffihús ở thủ đô Iceland. Đây cũng là nơi Ezra Miller thường xuyên ghé thăm mỗi khi tới Reykjavik.

Quán bar Prikið Kaffihús cho biết đây là một sự việc nghiêm trọng, xảy ra khi nam diễn viên bị nhiều fan phát hiện và vây quanh cười đùa với thái độ vồ vập.

Ezra sau đó vén áo lên khoe những vết sẹo có từ những cuộc ẩu đả trước và lúc đó cô gái đã chọc cười nam diễn viên bằng câu: "Tôi có thể thắng anh đấy" nhưng không ngờ lại khiến Ezra khó chịu. Cuối cùng, bảo vệ của quán bar phải đưa nam diễn viên ra ngoài. Thậm chí, người quay phim còn cho biết "Ezra đứng ngoài quán với đôi chân trần suốt 10 phút cho đến khi cảnh sát đến và áp giải đi".

Ezra Miller trong Fantastic Beasts and Where to Find Them Ảnh: chụp màn hình

Hành động của Ezra Miller đã vấp phải nhiều chỉ trích và giận dữ từ công chúng, hầu hết đều cho rằng hành động bóp cổ người khác là không thể chấp nhận được. Hashtag #ezramillerisoverparty đang được cư dân mạng trending tên mạng xã hội Twitter với tốc độ chóng mặt kèm những lời bình luận như: "Tôi không ngờ Ezra Miller lại hành hung fan nữ chỉ vì câu nói đấy", "Cá là sau việc này anh ta sẽ mất vai trong The Flash", "Tẩy chay Ezra đi, nổi tiếng là có quyền hành động bạo lực vậy sao", "Quá đáng lắm rồi, anh ta nên xin lỗi vì đã bóp cổ fan nữ"...

Ezra Matthew Miller sinh ngày 30 tháng 9 năm 1992 là một diễn viên người Mỹ, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà hoạt động xã hội. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong phim điện ảnh Afterschool (2008) và bắt đầu làm nên tên tuổi qua phim We Need to Talk About Kevin (2011) cùng phim chuyển thể The Perks of Being a Wallflower (2012).

Anh cũng khiến người hâm mộ phấn khích khi nhận lời hoá thân thành Barry Allen trong Vũ trụ điện ảnh DC với lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Không những thế, vai diễn Credence Barebone trong Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) càng khẳng định tài năng của Ezra Miller với vai trò diễn viên khi nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Ngoài đời, nam diễn viên có lối sống khá cởi mở, phóng khoáng khi nhận mình là một người "queer" (có thể hiểu là người có giới tính khác biệt): "Tôi không xác định bản thân là gay (đồng tính). Tôi chủ yếu bị thu hút bởi phái nữ, nhưng tôi đã hẹn hò cùng nhiều người và luôn cởi mở về chuyện yêu đương. Tôi có nhiều bạn bè thuộc nhiều giới tính khác nhau. Tôi có thể yêu bất cứ ai mà không cần xác định cụ thể họ như thế nào". Hiện tại Ezra MIller đang là gương mặt được ưa chuộng ở Hollywood với 4 dự án phim sắp trình làng bao gồm Fantastic Beasts and Where to Find Them 3, The Flash, The Mourner và Dali Land.