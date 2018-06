Tài tử 'Vườn sao băng' bất ngờ tiết lộ đã có vợ con

Sáng 8.6, tin tức Kim Joon đã lập gia đình hồi năm 2015 khiến dư luận ngỡ ngàng. Theo truyền thông xứ kim chi, nam diễn viên sinh năm 1985 và vợ đã hẹn hò từ trước khi anh gia nhập làng giải trí. Cả hai quyết định nên duyên vợ chồng sau nhiều năm bên nhau. Bà xã bằng tuổi anh và là nhân viên văn phòng bình thường.



Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Ilgan Sports, chính Kim Joon cũng thừa nhận chuyện đã “làm chồng người ta”. Anh chia sẻ: “Tôi đã kết hôn 3 năm trước. Cho đến bây giờ, dường như không có tin tức về hôn nhân của tôi nên chẳng có nhiều người biết ngoại trừ gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Tôi quyết định cưới vợ và xây dựng gia đình với người mà tôi đã quen biết 9 năm, trước cả khi tôi làm nghệ sĩ. Và giờ đây tôi còn là cha của một đứa trẻ nữa”.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Kim Joon (ngoài cùng bên phải) trong Vườn sao băng

Kim Joon tên thật là Kim Hyung Joon, bước chân vào làng giải trí với vai trò là thành viên nhóm nhạc T-MAX năm 2007. Năm 2009, anh được yêu thích nồng nhiệt sau vai diễn Song Woo Bin, một mẩu F4 phim Vườn sao băng bản Hàn. Bộ phim gây sốt toàn châu Á lúc bấy giờ và giúp cả dàn diễn viên, trong đó có Kim Joon vụt sáng. Không những thế, T-MAX cũng nổi tiếng nhờ bản hit Paradise, ca khúc chủ đề của phim này. Nhóm từng sang Việt Nam diễn năm 2009 và để lại ấn tượng đẹp.

Sau Boys over flowers, Kim Joon từng tham gia các phim truyền hình Detectives in Trouble, Endless Love, City of the Sun nhưng không tạo tiếng vang như mong đợi. Thời gian gần đây, anh bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi góp mặt trong các vở nhạc kịch, mà gần đây nhất là Yeodo.

ẢNH: INSTAGRAM NV Kim Joon chia sẻ hình ảnh cùng con gái đầu lòng

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ilgan Sports, Kim Joon gửi lời đến người hâm mộ: “Thời gian tới, tôi dự định sẽ gửi đến mọi người nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn nữa” .

Cách đây ít phút, Kim Joon cập nhật hình ảnh cùng một bé gái nhỏ nhắn, đi kèm hashtag “Cha”, “Con gái” và “Xin cảm ơn”, nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng gia đình anh cũng như mong mỏi được thấy người phụ nữ may mắn trở thành một nửa của mỹ nam F4 Hàn Quốc đình đám một thời.