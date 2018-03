Tài tử 'Xác ướp' tàn tạ đến ngỡ ngàng

Brendan Fraser là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn của những năm đầu thế kỉ 21. Ông xuất hiện trong các bộ phim bom tấn bao gồm ba phần The Mummy (Xác ướp), George Of The Jungle (Chúa tể rừng xanh), The Quiet American (Người Mỹ trầm lặng), Crash (Đổ vỡ)...

Tuy nhiên, khoảng 10 năm nay, tài tử 49 tuổi gần như nghỉ hưu non, biến mất khỏi ngành công nghiệp giải trí vì sức khỏe giảm sút. Ông thường xuyên vào viện để điều trị các vấn đề sức khỏe do những pha hành động mạo hiểm trước kia gây ra.

Đáng kể phải nói đến chấn thương ở lưng khi quay phần ba phim The Mummy ở Trung Quốc (năm 2008). Tài tử gốc Canada trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để giảm áp lực lên tủy sống và dây thần kinh, thay thế một phần đầu gối, sửa dây thanh âm... Mất 7 năm trong bệnh viện, tài sản của Brendan Fraser còn hao mòn bởi vụ ly hôn Afton Smith khi có với nhau ba con. Buộc phải chi tiền chăm sóc con cái 900.000 USD một năm, Brendan Fraser phải đệ đơn lên tòa án xin được giảm khoản tiền này xuống vì thu nhập ít ỏi.

Ảnh: Shutterstock Brendan Fraser lãng tử trong loạt phim The Mummy Ảnh: Mega Và xồ xề ở hiện tại Chưa hết vận đen, nam diễn viên The Mummy còn bị lạm dụng tình dục. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 với GQ, Fraser đã kể việc bị Philip Berk - cựu chủ tịch của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài của Hollywood (HFPA), người tổ chức giải Quả cầu vàng, sờ soạng cơ thể và bộ phận sinh dục. Xảy ra nhiều biến cố, tài tử nổi tiếng rút dần khỏi làng giải trí.

Chưa hết vận đen, nam diễn viên The Mummy còn bị lạm dụng tình dục. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 với GQ, Fraser đã kể việc bị Philip Berk - cựu chủ tịch của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài của Hollywood (HFPA), người tổ chức giải Quả cầu vàng, sờ soạng cơ thể và bộ phận sinh dục. Xảy ra nhiều biến cố, tài tử nổi tiếng rút dần khỏi làng giải trí.

Trong loạt ảnh mới đây, người hâm mộ được gặp lại Brendan Fraser trong bất ngờ. Dù không còn những nét hào hoa, cơ bụng sáu múi săn chắc, nhưng ngôi sao của thập niên 2000 trông vô cùng thảnh thơi và thư giãn khi vui chơi trên bãi biển với ba con trai của mình là Griffin 15 tuổi, Holden 13 tuổi và Leland 11 tuổi.

Chuẩn bị bước qua tuổi 50, nam diễn viên người Mỹ không còn giữ được phong độ như ngày nào. Ông thỉnh thoảng vẫn diễn xuất ở vai phụ trong các loạt phim truyền hình nhưng tên tuổi mờ nhạt và bị lãng quên. Năm 2017, bộ phim làm lại về xác ướp do tài tử Tom Cruise đóng chính đã không được lòng của giới phê bình. Ngôi sao Điệp vụ bất khả thi bị nhận Mâm xôi vàng càng khiến người xem tiếc nuối nhớ về nhân vật Richard O’Connell của Brendan Fraser.