Tâm nguyện cuối đời của nghệ sĩ Mạc Can

Ông đang sống với em út là cô Lê Ngọc Yến (hay còn gọi cô Út) trong căn nhà ở Hóc Môn, TP.HCM. Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 58, cô Út tiết lộ nghệ sĩ Mạc Can rất đam mê với nghề, nên việc trở về căn nhà do ba mẹ để lại tịnh dưỡng không được ông dễ dàng chấp nhận. Những ngày tháng dưỡng bệnh, nghệ sĩ Mạc Can viết truyện và mong mỏi: “Tôi mong muốn kịp làm được cái gì ý nghĩa hơn, như viết được cuốn sách 100 người đọc thì 90 người thích. Cầu ơn trên cho mình sống lâu thêm chút”.