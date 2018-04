Tăng cường giữ gìn trật tự lễ hội Vía Bà chúa Xứ núi Sam

Sở này đã có kế hoạch phối hợp các sở ngành triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội như: đẩy mạnh quản lý camera giám sát những người bán hàng rong thường xuyên đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn P.Núi Sam; tổ chức lực lượng giữ gìn an ninh trật tự Khu di tích Núi Sam, kiên quyết không để tình trạng chèo kéo du khách, tệ nạn ăn xin, buôn bán, ăn uống, thải rác bừa bãi trong khu vực di tích.

Bên cạnh đó, tuyên truyền đến du khách về tình trạng mê tín dị đoan, bói toán… để tránh các trường hợp bị lừa đảo.