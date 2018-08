Tạo hình của Lưu Diệc Phi trong bản 'Hoa Mộc Lan' bị chê thiếu khí chất

Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, đa phần khán giả cho rằng Lưu Diệc Phi không hề ổn với hình ảnh trên. Đáng chú ý nhất trong các bình luận là ý kiến cho rằng thần thái của mỹ nhân Hoa ngữ chưa thực sự phù hợp với một vai diễn cần sự mạnh mẽ, gai góc và có chiều sâu.

Nhiều người đồng tình rằng nữ diễn viên Brenda Song phù hợp với nhân vật Hoa Mộc Lan hơn Lưu Diệc Phi. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị so sánh với Jamie Chung, ngôi sao từng đảm nhận vai Hoa Mộc Lan trong bộ phim truyền hình cổ tích Once upon a time. Cả Jamie Chung và Brenda Song đều sở hữu khả năng võ thuật ổn định, phong độ diễn xuất tốt và quen thuộc với cách làm phim của Hollywood hơn.

Tuy Lưu Diệc Phi có thể đảm nhận được các cảnh hành động võ thuật, từng đóng phim Hollywood nhưng trước nay khả năng diễn xuất của người đẹp này vẫn quá mờ nhạt. Trước tạo hình vừa hé lộ, người hâm mộ cho rằng Lưu Diệc Phi còn thiếu khí chất của Hoa Mộc Lan bản hoạt hình.

Ảnh: Disney, Twitter Cộng đồng mạng cho rằng nữ diễn viên Brenda Song phù hợp với vai Mulan hơn

Đối với khán giả quốc tế, những người lạ lẫm với diễn xuất của Lưu Diệc Phi, họ hy vọng diễn viên này sẽ không làm mất đi cái hay của Mulan. “Vai diễn đòi hỏi khả năng võ thuật đáng tin cậy, tiếng Anh lưu loát và chất lượng diễn xuất của ngôi sao. Tạo hình thực sự chưa nói được gì bởi tôi cảm thấy nó chưa thuyết phục. Mulan là một phần tuổi thơ của tôi. Hy vọng Disney sẽ làm cho nhân vật này trở nên sống động hơn thế, giống như cách họ đã tạo ra Beauty and the Beast vậy”, một fan trung thành của phim hoạt hình Hoa Mộc Lan chia sẻ ngay dưới bài đăng trên Twitter của hãng này. Nhiều người yêu mến tác phẩm Mulan năm 1998 cho biết họ rất hiếu kỳ muốn biết phía nhà sản xuất sẽ làm gì để bản live action có thể làm hài lòng những khản giả đã từng xem bản hoạt hình.

Bên cạnh nhiều ý kiến chê tạo hình của nữ chính, một số người dùng mạng cho rằng dù sao cũng nên tôn trọng quyết định của nhà sản xuất. “Tôi có thể hiểu được điều này, nhưng xin đừng lập tức chối bỏ cố gắng của diễn viên. Đây là một bước tiến lớn đối với cộng đồng người châu Á. Vì vậy điều đó cần được công nhận”, một khán giả người Mỹ bày tỏ quan điểm.

Ảnh: ABC Studios Lưu Diệc Phi cũng bị đặt lên bàn cân với Jamie Chung trong Once upon a time

Hình ảnh trên của nàng Hoa Mộc Lan được đăng tải sau gần một năm kể từ khi hãng Walt Disney công bố nàng Tiểu Long Nữ của Thần điêu đại hiệp đóng vai chính. Để được góp mặt trong dự án tầm cỡ trên, Lưu Diệc Phi đã phải vượt qua gần 1.000 ứng cử viên từ khắp mọi nơi trên thế giới. Ngoài mỹ nhân phim Hóa ra anh vẫn ở đây, Mulan phiên bản điện ảnh còn quy tụ những gương mặt châu Á khác như: Chân Tử Đan, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee,... Bối cảnh phim chủ yếu được quay tại New Zealand và Trung Quốc.

Trước khi muốn nhận được sự đón nhận tích cực từ công chúng, Mulan cần vượt qua cái bóng do chính mình tạo ra từ 20 năm trước. Ra mắt vào năm 1998, bộ phim hoạt hình này đã đem lại doanh thu 304,3 triệu USD, đồng thời được đề cử giải Quả cầu vàng và Oscar.

Hoa Mộc Lan của Lưu Diệc Phi được ấn định ra mắt khán giả vào ngày 27.3.2020.