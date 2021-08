Tay trống nhóm nhạc lừng danh The Rolling Stones qua đời

Thành viên Charlie Watts của nhóm nhạc lừng danh The Rolling Stones mất ở tuổi 80, theo Reuters. Người phát ngôn của Charlie Watts cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo Charlie Watts từ trần. Ông ấy ra đi thanh thản trong một bệnh viện ở London vào sáng sớm hôm nay bên gia đình”.

Là một trong những ban nhạc Anh đầu tiên thâm nhập thị trường Mỹ và là biểu tượng của London những năm 1960, nhóm nhạc The Rolling Stones gồm Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman - sau này là Ron Wood đã tạo ra một chuỗi các đĩa nhạc ăn khách. The Rolling Stones tiếp tục phá kỷ lục với các chuyến lưu diễn toàn cầu trị giá hàng chục triệu bảng Anh.

Ronnie Wood, Keith Richards, Mick Jagger và Charlie Watts (từ trái qua) của nhóm The Rolling Stones ẢNH: REUTERS

Tay trống Ringo Starr của nhóm The Beatles mô tả Charlie Watts là một “người tài năng” và rất sốc trước cái chết của Watts. “Tôi biết sức khỏe anh ấy không tốt nhưng đó quả là một cú sốc đối với tôi”, Ringo Starr, người gia nhập The Beatles vào tháng 8.1962 - 5 tháng trước khi Charlie Watts trở thành thành viên của The Rolling Stones, nói với tờ The Wall Street Journal trong một cuộc phỏng vấn sau khi Watts qua đời.

Charlie Watts chơi trống trong tất cả 30 album của The Rolling Stones và suốt những chuyến lưu diễn. Thông báo hôm 4.8 của ban nhạc rằng ông sẽ rút khỏi chuyến lưu diễn No Filter ở Mỹ đã được lên lịch vì cần thời gian để hồi phục sức khỏe sau lần cấp cứu. Những người bạn cùng ban nhạc The Rolling Stones trông đợi Charlie Watts sẽ gia nhập nhóm trở lại. “Chúng tôi thực sự mong đón Charlie trở lại ngay sau khi anh ấy bình phục hoàn toàn”, Mick Jagger đăng trên Twitter vào ngày 4.8.

Sau khi Charlie Watts qua đời, Mick Jagger đăng tải hình ảnh tay trống cười vui trong khi Keith Richards thì đưa một bức ảnh về Charlie mà không thêm bất kỳ từ nào.

Bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 , chuyến lưu diễn No Filter dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 26.9 tại St. Louis (Mỹ). Chưa có thông tin xác nhận liệu chuyến lưu diễn này có tiếp tục hay không.

Ronnie Wood, Charlie Watts và Keith Richards (từ trái qua) của The Rolling Stones biểu diễn tại Mexico City (Mexico) ngày 14.3.2016. ẢNH: REUTERS

Sự ra đi của Charlie Watts khiến nhiều nghệ sĩ từ Paul McCartney, Elton John đến Rosanne Cash đau buồn. “Charlie Watts là tay trống xuất sắc nhất, một người đàn ông đầy phong cách”, Elton John đăng trên Twitter. “Tôi biết anh ấy bị bệnh. Đó là một cú sốc lớn đối với ban nhạc vì Charlie là một tay trống cừ khôi”, Elton John viết. Paul McCartney thì gửi lời chia buồn trong một tin nhắn video.