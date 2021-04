Taylor Swift góp giọng trong phim hoạt hình 'Spirit: Chú ngựa bất kham'

Trong bộ phim hoạt hình của hãng DreamWorks Spirit: Chú ngựa bất kham (tựa gốc Spirit Untamed), ca khúc hit Wildest Dreams (Taylor's Version) của nữ ca sĩ Mỹ Taylor Swift trở thành nhạc nền chính.

Việc sử dụng ca khúc này càng tôn vinh giọng hát của Taylor Swift (31 tuổi). Nữ ca sĩ chia sẻ một bức ảnh trên Instagram với lời bình: “Cảm ơn #SpiritUntamed đã sử dụng Wildest Dreams (Taylor's Version) trong đoạn trailer giới thiệu phim”.

Trailer phim hoạt hình Spirit: Chú ngựa bất kham

Chuyện phim xoay quanh hai nhân vật chính, cô bé Lucky và chú ngựa hoang Spirit, mang tới cuộc hội ngộ như “định mệnh” giữa con người và thiên nhiên. Lucky vốn là một cô bé cá tính, bướng bỉnh, không thích việc bị giới hạn bởi các quy tắc. Việc Lucky thường xuyên muốn trốn thoát đã khiến dì Cora cảm thấy không kiểm soát được. Và dì Cora đã đưa Lucky trở về Miradero dưới sự quản lý của cha.

Cuộc đời Lucky bước sang trang mới khi cô gặp Spirit - chú ngựa mang tâm hồn đồng điệu. Lucky và Spirit cùng nhau tận hưởng những giây phút êm đềm, hạnh phúc cho đến khi họ gặp phải một đám người xấu. Chúng vạch ra kế hoạch nham hiểm nhằm đẩy Spirit và gia đình của chú vào cuộc sống giam cầm, lao động khổ sai.

Nữ đạo diễn Elaine Bogan, người từng chỉ đạo các tác phẩm hoạt hình đình đám như DreamWorks Dragons, Trollhunters: Tales of Arcadia cầm trịch Spirit: Chú ngựa bất kham. Kịch bản được Aury Wallington chắp bút. Nhà đồng sản xuất phim How to Train Your Dragon, Karen Foster cũng tham gia vào đội ngũ sáng tạo tác phẩm.

Cô bé Lucky và cha bên chú ngựa Spirit ẢNH: IMDB

Spirit: Chú ngựa bất kham có sự góp mặt của dàn sao lồng tiếng sáng giá như Eiza Gonzalez (mỹ nhân của Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), Mckenna Grace (đóng Captain Marvel), nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Julianne Moore, ngôi sao Jake Gyllenhaal… Phim ra rạp tại Việt Nam ngày 1.6 và Mỹ ngày 4.6.

Wildest Dreams (tạm dịch: Mơ hoang) là bài hát được nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Taylor Swift thu âm, nằm trong album phòng thu thứ 5 của cô là 1989 (2014).

Lúc khởi nghiệp, Taylor Swift ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Theo hợp đồng 6 album Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) và Reputation (2017) đều thuộc quyền “sinh sát” của Big Machine Records, sau đó được bán cho công ty Ithaca Holdings của Scooter Braun khi doanh nhân 39 tuổi này mua lại Big Machine Records vào tháng 6.2019 từ người sáng lập Scott Borchetta. Kể từ ngày 1.11.2020, Taylor Swift được phép thu âm lại 5 trong số 6 album của mình bao gồm cả 1989 một cách hợp pháp.