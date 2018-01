Trong đó, mẫu 1 có giá 3.000 đồng, thể hiện hình ảnh chó bố trên nền màu xanh; mẫu 2 có giá 10.500 đồng, thể hiện hình ảnh chó mẹ ôm chó con trên nền màu đỏ hồng.

Bộ tem do họa sĩ Phạm Hà Hải thiết kế, lấy cảm hứng từ tranh in dân gian VN, với màu tươi sáng... Bộ tem thể hiện hình ảnh giống chó quý, đẹp “Tứ túc mai hoa”, các chi tiết chắt lọc mang đậm bản sắc văn hóa VN giản dị mà sâu sắc, được in bằng phương pháp tràn lề, khổ 37 x 37 mm, mang tinh thần chủ đạo của lời chúc năm mới vui tươi, hạnh phúc, viên mãn...

Trước đó, bộ tem này từng được hội đồng chấm thi mẫu thiết kế tem tết chấm giải nhất của cuộc thi Nét dân gian trên tem tết.

