'Tenet' cán mốc doanh thu 100 triệu USD phòng vé toàn cầu

Với doanh thu ấn tượng vừa đạt được, Tenet mang đến hy vọng “công phá” phòng vé cho các tác phẩm "bom tấn" tiếp theo sau. Trước đó, bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan được kỳ vọng sẽ giúp tình hình các rạp chiếu khả quan hơn sau thời gian ngành công nghiệp điện ảnh bị "đóng băng" do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, mức độ thu hút của tác phẩm hiện gây ngạc nhiên với chính ê-kíp sản xuất, Screen Rant nhận xét.

Với sự tham gia của John David Washington, Robert Pattinson và Elizabeth Debicki, tác phẩm rất được mong đợi từ khi chưa phát hành. Việc quảng bá rầm rộ cho "bom tấn" này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thị trường, xác định nhu cầu xem phim của khán giả trong thế giới hậu Covid-19 . Đặc biệt tiếp theo sau Tenet, các “bom tấn” như Wonder Women 1984, No Time to Die và Dune vẫn kiên trì bám trụ lịch chiếu. Việc thành hay bại của Tenet sẽ là thước đo để những dự án đình đám khác đưa ra quyết định về thời điểm phát hành.