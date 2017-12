Tập 6 Người kể chuyện tình chủ đề Nhạc sĩ Lam Phương - Tình bơ vơ lên sóng tối 28.12 đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả với những mối tình buồn của nhạc sĩ Lam Phương. Trên hàng ghế giám khảo, ca sĩ Phương Dung, Thái Châu, Họa Mi bồi hồi xúc động, đôi lúc rưng rưng nước mắt khi chứng kiến những cuộc đời và cuộc tình của người nhạc sĩ lừng danh được tái dựng trên sân khấu.

Nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương, không thể không nhắc đến những cuộc tình đã đi vào âm nhạc của ông một cách rất tự nhiên. Trong đó, bóng hồng để Lam Phương viết ra những bản tình ca hay nhất nhưng cũng sầu nhất chính là ca sĩ Bảo Yến. Cả hai từng là đôi bạn thuở thiếu thời, lớn lên cùng nhau và tưởng chừng sinh ra để dành cho nhau nhưng rồi lại lạc mất nhau.

Trong đêm thi, thí sinh Thúy Huyền đã hóa thân thành ca sĩ Bạch Yến thể hiện ca khúc Cho em quên tuổi ngọc. Đây là ca khúc Lam Phương viết tặng riêng cho Bạch Yến, từng lời ca nốt nhạc đều được soạn riêng cho tiếng hát của cô. Qua tiết mục này, khán giả cảm nhận được nỗi đau của Lam Phương khi lời cầu hôn dành cho Bạch Yến thì bị gia đình và chính nữ ca sĩ từ chối. Đây cũng là bài hát duy nhất nhạc sĩ Lam Phương viết bằng hai thứ tiếng Pháp, Việt.

Họa Mi thổ lộ từng được nghe danh ca Bạch Yến hát rất nhiều. Cô nhận xét Thúy Huyền hát có tình cảm nhưng chưa sâu sắc vì tuổi đời còn trẻ, tình cảm đặt vào ca khúc còn giới hạn. Ca sĩ Phương Dung và Thái Châu thì dành nhiều lời khen cho ngoại hình và cách hát của Thúy Huyền. Trước những lời nhận xét của Họa Mi, Thái Châu cho biết đừng nên so sánh thí sinh với ca sĩ Bạch Yến: "Nếu mình cứ ấn tượng mạnh quá về giọng ca của chị Bạch Yến sẽ tội cho Thúy Huyền. Các bạn trẻ cứ yên tâm là không có so sánh, chỉ nói như thế thôi, chứ giờ so sánh Thúy Huyền với Bạch Yến thì chết rồi".

Việc so sánh thí sinh với "bản gốc" đã khiến bộ ba giám khảo nảy ra nhiều tranh cãi. Cuối cùng Thúy Huyền nhận được 38 điểm, thấp nhất đêm thi. Số điểm cao nhất thuộc về Triệu Long với ca khúc Ngày em đi được Lam Phương sáng tác cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình. Mối tình ấy để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất nhưng cũng bi thương nhất. Tuy nhiên, Triệu Long đã thêm vào một chút jazz, thể hiện sự mới mẻ trong phần trình diễn và nhận nhiều lời khen từ giám khảo.





Ngát Ngọc

Ảnh: BTC