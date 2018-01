Ở tập 3 Tuyệt đỉnh song ca phiên bản Cặp đôi vàng tối 2.1, ngoài ba giám khảo chính là Đàm Vĩnh Hưng, Minh Vy và Cẩm Ly thì giám khảo khách mời là ca sĩ hải ngoại Thái Châu.

Thể hiện hai ca khúc Chuyến đò không em - Yêu người như thế đó, giọng ca Hà My - Dũng Nhí nhận được sự ủng hộ không chỉ của Mr. Đàm mà của cả Thái Châu. Ngay sau kết thúc phần biểu diễn, Hà My xúc động gửi lời chào tới cậu ruột. Đáp lại giọng ca sinh năm 1951 rời khỏi bàn giám khảo, lên sân khấu và ôm cháu gái Hà My.

Nam ca sĩ khiến khán giả xúc động khi không ngừng động viên cháu gái “giữ phong độ”, “ráng lên con” và cũng gửi lời cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai cậu cháu gặp nhau, đồng thời chia sẻ niềm vui khi tái ngộ Hà My trên sân khấu

“Cậu rất mừng vì thấy con phong độ trở lại, cứ giữ vững phong độ này trở đi, con đã từng có mà, con hát tuyệt vời, vọng cổ cũng hay, cái nào ra cái đó, vóc dáng cũng ngon lành luôn. Cậu thấy con thành công cậu cũng vui, ít nhiều cũng hãnh diện chứ, trong gia phả mình có đứa cháu thành công như vậy. Ráng giữ phong độ này trở lên nha con!”, Thái Châu tình cảm chia sẻ.

Còn về giọng hát của Dũng Nhí, giọng ca hải ngoại cảm thấy bất ngờ bởi quá êm ái, đúng chất bolero: “Tôi từng nhắc nhở nhiều lần với các anh chị em, hát làm sao cảm xúc, cái đó là cái chính, là linh hồn của bài hát. Dũng Nhí làm được điều này. Bởi vậy, khỏi cần ôm, qua lời ca tiếng hát đã ôm tôi rồi”.

Ngoài lời khen của Thái Châu, cặp đôi Dũng Nhí - Hà My còn nhận lời khen của Mr. Đàm cho bản mashup này. Cả hai phân bố bài vở chặt chẽ, chia câu hợp lý và tạo được sức hút cho khán giả, đồng thời nam ca sĩ Dạ khúc cho tình nhân tiếp thêm tinh thần cho cặp đôi Hà My - Dũng Nhí với lời khen “chưa bao giờ thất vọng về giọng hát của cả hai”. Tuy nhiên, với vòng thi Dạ vũ, yêu cầu có sự kết hợp nhảy múa với hát song ca thì ở tiết mục này, nam ca sĩ cảm thấy “thiếu phần nhảy của cả hai”.

Nhận được nhiều lời khen nhưng ở tập 3, giải Ấn tượng của tuần thuộc về cặp Minh Sang - Tuyết Mai với ca khúc Hoa cài mái tóc. Sự ăn ý và hợp rơ nhau trong từng câu hát của cặp đôi đã hoàn toàn thuyết phục giám khảo.

Thùy Linh

Ảnh: BTC