Thái Phiên và 'cuộc tình' ảnh nude

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên (tên thật Nguyễn Thái Phiên) sinh năm 1960 tại Huế. Anh là Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, đã được phong tước hiệu E.VAPA/G (Gold Excellence Artist of Vietnam Association of Photographic Artist), hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), đã được phong tước hiệu E.FIAP (Excellence Artist of International Federation of Photographic Art - Fédération Internationale de L’Art Photographique). Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên kiểm tra bản in bìa sách ảnh Miền cổ tích tại nhà in Anh từng đoạt 52 giải thưởng trong nước và quốc tế, có trên 300 tác phẩm được chọn triển lãm tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có hai tác phẩm Xuân thì và Lối về được trưng bày tại Viện Bảo tàng nhiếp ảnh nghệ thuật Tây Ban Nha - MIF). Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên là chủ biên bộ sách Những tác phẩm nhiếp ảnh đoạt giải thưởng quốc tế, được FIAP chọn đưa vào thư viện của FIAP. Tác giả của tập sách ảnh và bộ lịch khỏa thân nghệ thuật Xuân thì đầu tiên tại VN, cuốn sách được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN trao cúp VAPA và được Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM bầu chọn là một trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật của năm 2008.